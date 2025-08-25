Bastidores: entenda por que o Fluminense vendeu Isaque ao Shakhtar

O Fluminense acertou a venda de Isaque ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Após uma reunião no domingo (24), o clube, o jogador e os ucranianos chegaram a um acordo verbal. O valor total da negociação pode chegar a 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 76 milhões na cotação atual), dividos em parcelas após uma entrada maior. O Tricolor recebe 60% do valor ainda em 2025.

Internamente, a venda é vista como muito positiva. O clube entende que o jogador se enquadra no perfil de "joia" da base. Por isso, o meia foi direto do sub-17 para o profissional e teve uma valorização salarial, passando a ter vencimentos de valores equivalentes aos jogadores do elenco principal, mesmo tendo apenas 18 anos.

Riquelme Felipe e Isaque comemoram o título da Taça OPG Sub-20 (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

Isaque ainda não conseguiu mostrar o mesmo futebol que o colocou como protagonista na geração vitoriosa, chamada de "Esquadrilha 07", nos treinos com o time principal e nos jogos em que teve oportunidade. Por isso, o meia não conquistou os minutos desejados. No entanto, o clube enxerga que esse é um processo natural de um jogador jovem em transição das categorias de base para o futebol profissional. Ainda assim, houve uma insatisfação da parte do estafe do jovem com relação a minutagem nos jogos, que foi atrás de propostas no mercado.

Em 2025, Isaque entrou em campo 11 vezes, sete no Carioca. Desde a chegada de Renato Gaúcho, foram quatro jogos, nenhum como titular, somando 66 minutos.

Renato Gaúcho em campo no empate entre Bahia e Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Shakhtar Donetsk, Manchester City, Liverpool...

Apesar de ter sido sondado por clubes como Manchester City e Liverpool nas categorias de base, a única proposta oficial veio do Shakhtar Donetsk. Os ucranianos foram rejeitados duas vezes até chegarem no valor pedido pelo Fluminense. Por mais que o meia tenha sido observado por outros clubes, isso não não significa que eles tem interesse em fazer uma proposta pelo jogador. A observação de jovens na base de clubes formadores como Fluminense, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Santos, entre outros, é comum.

Para o lado do Isaque, a proposta é considerada irrecusável. O jogador vai passar a receber um salário 600% maior que o atual. A negociação é tão vantajosa para o jovem que ele e os empresários abriram mão de receber uma parte do valor a que tinham direito, de 15% para 6%, para fechar o acordo. O estafe tinha 10% de exclusividade na venda e reduziu para 7%.

Quanto ganha o Fluminense?

Na prática, o Fluminense ficará com pouco mais de 10 milhões de euros, 87% dos 12 totais (aproximadamente R$63 milhões). Os dois milhões de euros encorpados como bônus de metas na negocição são considerados como muito atingíveis pelo clube. O clube recebe 60% desse valor ainda em 2025. Com o jogador querendo sair para ter espaço e o Flu entendendo que ele não teria condições de receber esses minutos, o valor da venda foi considerado ótimo.