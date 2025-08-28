Firmino marca seu primeiro gol com a camisa de novo clube
Gol saiu na terceira partida pela equipe, a segunda como titular
O atacante brasileiro Roberto Firmino viveu um dia especial nesta quinta-feira (28). Ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Al Sadd na vitória por 2 a 0 sobre o Al Gharafa. Após uma passagem vitoriosa pelo Al Ahli, da Arábia Saudita, onde conquistou a Champions League da Ásia, Firmino inicia sua nova etapa no futebol árabe com um desempenho promissor.
Firmino fez sua estreia com o Al Sadd há uma semana, quando entrou no segundo tempo na derrota por 3 a 2 para o Qatar SC. Por vencer o bicampeonato nacional nas duas últimas temporadas, o técnico manteve a base titular, sem o brasileiro na titularidade. Na rodada seguinte, já como titular, Firmino deu uma assistência para o gol de Akram Afif na vitória por 2 a 0 sobre o Al-Ahli Doha.
Firmino anota o primeiro pelo Al Sadd
O gol que faltava para completar a boa fase veio contra o Al Gharafa. O Al Sadd abriu o placar logo aos 4 minutos com um gol do lateral Youcef Atal, e, aos 6 minutos do segundo tempo, Firmino recebeu passe de Afif e marcou seu primeiro gol pelo clube.
Em entrevista após a partida, Firmino se mostrou entusiasmado com sua adaptação ao novo país, afirmando que o Catar é um país fantástico e dedicando o gol a sua família.
– Estou muito feliz com esse meu início de trabalho aqui no Al Sadd. Eu e minha família já estamos totalmente adaptados ao Catar, um país fantástico, o que facilita para que tudo dê certo. Graças a Deus, fizemos um bom jogo, contra uma equipe qualificada, e conseguimos um grande resultado na nossa casa. E saiu o primeiro gol, que dedico à minha esposa (Larissa) e às minhas quatro filhas – disse o atacante.
A próxima partida do Al Sadd será no dia 1º de setembro, contra o próprio Al Gharafa, mas desta vez pela QSL Cup, a Liga das Estrelas do Catar.
