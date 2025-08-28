Newcastle paga mais de R$ 500 milhões por atacante alemão
Magpies enfim vão suprir a saída de seu antigo camisa 9, Callum Wilson
Após uma longa novela na busca por um centroavante, o Newcastle está próximo de anunciar seu principal reforço da janela de transferências. Nick Woltemade, atacante do Stuttgart e da seleção alemã, possui um acordo com os Magpies, que pagarão quase R$ 570 milhões pelo jogador sensação da Bundesliga, de acordo com o jornalista Florian Plettenberg.
Nick Woltemade será o substituto de Callum Wilson, que deixou o Newcastle em junho, quando seu contrato expirou. Os Magpies, por sua vez, chegaram a um acordo com o Stuttgart pelo alemão: 85 milhões de euros (R$ 537 milhões na cotação atual) em valor fixo e outros 5 milhões de euros (R$ 31,6 milhões) em variáveis. A negociação já está praticamente sacramentada e Woltermade já se despediu dos companheiros de elenco e viajará para a Inglaterra em breve.
Antes do acerto por Nick Woltermade, o Newcastle realizou propostas por Yoane Wissa, do Brentford, Benjamin Sesko, agora no Manchester United, Hugo Ekitike, que fechou com o Liverpool, e Strand Larsen, do Wolverhampton. Dessa forma, o atacante alemão foi o quinto nome que os Magpies abordam seriamente para vestir a camisa 9.
Números de Woltermade pelo Stuttgart
Destaque na Bundesliga e convocado para a seleção da Alemanha, Nick Woltermade fez uma ótima temporada 2024/25. O novo centroavante do Newcastle marcou 17 gols em 33 partidas por todas as competições atuando no Stuttgart. Destes, 12 foram no Campeonato Alemão e cinco na Copa da Alemanha, sendo decisivo para o título de sua, agora, ex-equipe.
