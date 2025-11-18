menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Iraque vence com gol heróico e sonha com retorno à Copa do Mundo

Iraquianos venceram Emirados Árabes Unidos por 2 a 1

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes
18/11/2025
15:27
Zidane Iqbal comemora gol da vitória do Iraque sobre a Indonésia
imagem cameraZidane Iqbal comemora gol da vitória do Iraque sobre a Indonésia (Foto: Divulgação)
O Iraque segue vivo na corrida por uma vaga na Copa do Mundo. Em um duelo dramático, com quase 110 minutos de jogo, a seleção iraquiana venceu de virada os Emirados Árabes Unidos por 2 a 1, na final da repescagem asiática, e garantiu presença no playoff mundial classificatório para o Mundial de 2026.

O confronto, disputado no Estádio Internacional de Baçorá, foi decidido apenas aos 10 minutos dos acréscimos, quando o árbitro marcou o pênalti convertido por Amir Al-Anmari, herói da classificação. Antes disso, Caio Lucas, brasileiro naturalizado emiradense, havia aberto o placar, e Mohanad Ali empatou ainda no tempo normal.

Com o triunfo, o Iraque se junta agora a Bolívia, República Democrática do Congo, Nova Caledônia e mais duas seleções da Concacaf no playoff que oferece duas vagas para a Copa do Mundo. O sorteio dos confrontos será realizado nesta quinta-feira (20), e os jogos acontecem em março de 2026.

A seleção iraquiana busca disputar a Copa pela segunda vez na história — seu único Mundial até hoje foi em 1986, no México.

O Iraque se aproxima de voltar a disputar uma Copa do Mundo depois de 40 anos (Foto: Divulgação/Iraq National Team)
Veja reações à vitória do Iraque

Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026?

  1. África do Sul (África)
  2. Alemanha (Europa)
  3. Arábia Saudita (Ásia)
  4. Argélia (África)
  5. Argentina (América do Sul)
  6. Austrália (Ásia)
  7. Brasil (América do Sul)
  8. Cabo Verde (África)
  9. Canadá (país-sede)
  10. Catar (Ásia)
  11. Colômbia (América do Sul)
  12. Coreia do Sul (Ásia)
  13. Costa do Marfim (África)
  14. Croácia (Europa)
  15. Egito (África)
  16. Equador (América do Sul)
  17. EUA (país-sede)
  18. França (Europa)
  19. Gana (África)
  20. Holanda (Europa)
  21. Inglaterra (Europa)
  22. Irã (Ásia)
  23. Japão (Ásia)
  24. Jordânia (Ásia)
  25. Marrocos (África)
  26. México (país-sede)
  27. Noruega (Europa)
  28. Nova Zelândia (Oceania)
  29. Paraguai (América do Sul)
  30. Portugal (Europa)
  31. Senegal (África)
  32. Tunísia (África)
  33. Uruguai (América do Sul)
  34. Uzbequistão (Ásia)

