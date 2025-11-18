Iraque vence com gol heróico e sonha com retorno à Copa do Mundo
Iraquianos venceram Emirados Árabes Unidos por 2 a 1
O Iraque segue vivo na corrida por uma vaga na Copa do Mundo. Em um duelo dramático, com quase 110 minutos de jogo, a seleção iraquiana venceu de virada os Emirados Árabes Unidos por 2 a 1, na final da repescagem asiática, e garantiu presença no playoff mundial classificatório para o Mundial de 2026.
O confronto, disputado no Estádio Internacional de Baçorá, foi decidido apenas aos 10 minutos dos acréscimos, quando o árbitro marcou o pênalti convertido por Amir Al-Anmari, herói da classificação. Antes disso, Caio Lucas, brasileiro naturalizado emiradense, havia aberto o placar, e Mohanad Ali empatou ainda no tempo normal.
Com o triunfo, o Iraque se junta agora a Bolívia, República Democrática do Congo, Nova Caledônia e mais duas seleções da Concacaf no playoff que oferece duas vagas para a Copa do Mundo. O sorteio dos confrontos será realizado nesta quinta-feira (20), e os jogos acontecem em março de 2026.
A seleção iraquiana busca disputar a Copa pela segunda vez na história — seu único Mundial até hoje foi em 1986, no México.
Veja reações à vitória do Iraque
Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026?
- África do Sul (África)
- Alemanha (Europa)
- Arábia Saudita (Ásia)
- Argélia (África)
- Argentina (América do Sul)
- Austrália (Ásia)
- Brasil (América do Sul)
- Cabo Verde (África)
- Canadá (país-sede)
- Catar (Ásia)
- Colômbia (América do Sul)
- Coreia do Sul (Ásia)
- Costa do Marfim (África)
- Croácia (Europa)
- Egito (África)
- Equador (América do Sul)
- EUA (país-sede)
- França (Europa)
- Gana (África)
- Holanda (Europa)
- Inglaterra (Europa)
- Irã (Ásia)
- Japão (Ásia)
- Jordânia (Ásia)
- Marrocos (África)
- México (país-sede)
- Noruega (Europa)
- Nova Zelândia (Oceania)
- Paraguai (América do Sul)
- Portugal (Europa)
- Senegal (África)
- Tunísia (África)
- Uruguai (América do Sul)
- Uzbequistão (Ásia)
