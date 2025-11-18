La Liga realiza evento em São Paulo para estreitar relações com público brasileiro
Edmílson e Mauro Silva serão as grandes atrações
- Matéria
- Mais Notícias
A La Liga promoverá dois eventos especiais em São Paulo nesta semana, em uma iniciativa voltada a aproximar ainda mais o público brasileiro do futebol espanhol. As ativações acontecem no Espaço Iberia, nos dias 21 e 22 de novembro, e contarão com a presença de dois campeões mundiais que marcaram história na Espanha: Mauro Silva e Edmílson.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Cristiano Ronaldo se reunirá com Trump na Casa Branca; entenda
Futebol Internacional18/11/2025
- Fora de Campo
Europeus reagem à classificação do Brasil no Mundial Sub-17: ‘Épico’
Fora de Campo18/11/2025
- Lance! Biz
Barcelona anuncia patrocínio global de empresa de tecnologia
Lance! Biz18/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Mauro Silva, campeão mundial de 1994, abre programação com bate-papo exclusivo
O primeiro encontro será nesta sexta-feira (21), às 19h, com Mauro Silva, ídolo do Deportivo La Coruña e campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994. O ex-volante conduzirá uma conversa sobre sua trajetória no futebol espanhol, os bastidores da carreira e o papel da La Liga na evolução do esporte ao longo das últimas décadas.
Marc Tarradas, diretor da La Liga para a América Latina, destaca que a participação de Mauro simboliza a forte ligação histórica entre Brasil e Espanha. Ele afirma que o ex-jogador "inspirou gerações" e representa valores que a competição busca promover globalmente, como dedicação, respeito e paixão pelo futebol.
O evento integra as ações da La Liga no país, que visam reforçar a relação com os torcedores brasileiros e ampliar a presença da marca no mercado local.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Edmílson participa de experiência imersiva no dia seguinte
No sábado (22), às 12h15, será a vez de Edmílson, campeão da Champions League e bicampeão da La Liga pelo Barcelona. O ex-zagueiro acompanhará ao lado do público o duelo entre Barcelona e Athletic Club, compartilhando histórias marcantes de sua passagem pelo clube catalão e suas vivências na elite do futebol espanhol.
A ativação terá ambientação temática e propostas interativas, com o objetivo de recriar a atmosfera das arquibancadas espanholas e proporcionar uma experiência imersiva aos torcedores. A iniciativa reforça o propósito da La Liga – em parceria com a Iberia – de aproximar os brasileiros da cultura e dos valores que tornaram o campeonato um dos mais admirados do mundo.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias