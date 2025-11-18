A La Liga promoverá dois eventos especiais em São Paulo nesta semana, em uma iniciativa voltada a aproximar ainda mais o público brasileiro do futebol espanhol. As ativações acontecem no Espaço Iberia, nos dias 21 e 22 de novembro, e contarão com a presença de dois campeões mundiais que marcaram história na Espanha: Mauro Silva e Edmílson.

Mauro Silva, campeão mundial de 1994, abre programação com bate-papo exclusivo

O primeiro encontro será nesta sexta-feira (21), às 19h, com Mauro Silva, ídolo do Deportivo La Coruña e campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994. O ex-volante conduzirá uma conversa sobre sua trajetória no futebol espanhol, os bastidores da carreira e o papel da La Liga na evolução do esporte ao longo das últimas décadas.

Bebeto, Mauro Silva, Viola e Cafu correm para abraçar Taffarel após a vitória na final (Foto: AFP/DANIEL GARCIA)

Marc Tarradas, diretor da La Liga para a América Latina, destaca que a participação de Mauro simboliza a forte ligação histórica entre Brasil e Espanha. Ele afirma que o ex-jogador "inspirou gerações" e representa valores que a competição busca promover globalmente, como dedicação, respeito e paixão pelo futebol.

O evento integra as ações da La Liga no país, que visam reforçar a relação com os torcedores brasileiros e ampliar a presença da marca no mercado local.

Edmílson participa de experiência imersiva no dia seguinte

No sábado (22), às 12h15, será a vez de Edmílson, campeão da Champions League e bicampeão da La Liga pelo Barcelona. O ex-zagueiro acompanhará ao lado do público o duelo entre Barcelona e Athletic Club, compartilhando histórias marcantes de sua passagem pelo clube catalão e suas vivências na elite do futebol espanhol.

A ativação terá ambientação temática e propostas interativas, com o objetivo de recriar a atmosfera das arquibancadas espanholas e proporcionar uma experiência imersiva aos torcedores. A iniciativa reforça o propósito da La Liga – em parceria com a Iberia – de aproximar os brasileiros da cultura e dos valores que tornaram o campeonato um dos mais admirados do mundo.

