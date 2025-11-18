Torcedores enlouquecem com possível destino de Rodrygo: 'Venha'
Brasileiro vive momento de instabilidade no Real Madrid
A possibilidade de Rodrygo deixar o Real Madrid veio à tona nos últimos dias. Segundo o "As", o Galatasaray estuda a chance de um empréstimo do atacante brasileiro, que vive uma temporada de rendimento abaixo do esperado e não tem recebido os minutos que gostaria sob o comando de Xabi Alonso.
O interesse ganhou força após o amistoso entre Brasil e Senegal, no último sábado (15). Rodrygo e o lateral Ismail Jakobs, do Galatasaray, se estranharam em campo, mas o episódio terminou de forma inusitada: os dois começaram a se seguir nas redes sociais e chegaram a trocar interações após a partida. De acordo com fontes citadas pelo "As", Jakobs inclusive teria falado com o brasileiro sobre o clube turco.
Com 24 anos e avaliado em 80 milhões de euros (cerca de R$ 494 milhões), Rodrygo estaria aberto a uma saída por empréstimo, desde que seja para um time que dispute a Champions League ainda nesta temporada. O Galatasaray, por sua vez, veria com bons olhos a negociação — desde que o Real Madrid aceite liberar o jogador e arcar com metade de seu salário no período.
A empolgação da torcida turca foi imediata: segundo apuração do "As" diversas publicações nas redes sociais de Rodrygo foram inundadas por mensagens como "venha para o Galatasaray!". O clube procura um atacante versátil, capaz de atuar pelos dois lados e também centralizado, características que o brasileiro oferece.
Rodrygo já falou sobre o Galatarasay em 2022
Rodrygo, que tem contrato com o Real Madrid por mais três anos, já protagonizou um elogio marcante aos turcos. Em entrevista à "ESPN", em 2022, relembrou a atmosfera da torcida do Galatasaray:
— Quase fiquei surdo quando entramos em campo para aquecer. O barulho era incrível — disse o atacante.
Por enquanto, não há proposta oficial, mas a movimentação nas redes e o momento do brasileiro ampliaram as especulações sobre um futuro longe do Santiago Bernabéu.
