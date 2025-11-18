André Henning, jornalista e narrador da "TNT Sports", avaliou o desempenho dos atletas brasileiros na Champions League como um fator fundamental na convocação dos jogadores para a Seleção Brasileira. Para o locutor, que foi entrevistado pelo Lance!, a competição europeia ao menos deveria ser determinante para a convocação dos futebolistas.

- Eu acho que sim, ou deveria, pelo menos. Porque é a competição onde o nível de enfrentamento é muito elevado. Então, são nesses jogos que a gente diferencia, como gostam de falar no futebol, os homens dos meninos, o craque do jogador comum, o diferente... são nesses jogos onde são testados mesmo, eu sou dessa. Se o cara tem um bom desempenho na Champions League, é meio caminho andado pra defender a Seleção Brasileira - disse o narrador.

Campeões da Champions League na Seleção Brasileira

O Paris Saint Germain, atual campeão da Liga dos Campeões, possui apenas dois brasileiros no seu elenco. São eles os zagueiros Marquinhos e Lucas Beraldo, revelados por Corinthians e São Paulo, respectivamente. Nesta data Fifa, apenas o defensor mais velho foi convocado, enquanto Beraldo ficou fora.

Na última data Fifa, quando o Brasil disputou amistosos contra Coreia do Sul e Japão, o contrário aconteceu, com Beraldo indo e Marquinhos ficando fora da lista final de Ancelotti.

Jogadores da Seleção Brasileira que estão disputando a Champions League

Nesta convocação, existem alguns jogadores brasileiros que estão disputando a maior competição de clubes do mundo. Com destaque para Marquinhos, atual campeão da competição e alternativa para capitanear a Seleção Brasileira, Vinícius Jr, jogador do Real Madrid que já soma dois títulos da Champions League, assim como Rodrygo, e Raphinha, destaque da temporada passada e um dos melhores jogadores do mundo atualmente.

A entrevista com André Henning ocorreu no evento "The Trophy Experience", organizado pela "HBO Max" e "TNT Sports", no shopping Market Place, em São Paulo.