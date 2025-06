Interessado no Vasco pode denunciar John Textor à Uefa; entenda

De olho em uma possível vaga na Europa League, o Nottingham Forest - representado por Evangelos Marinakis, bilionário grego que recentemente demonstrou interesse em investir no São Paulo e no Vasco - levantou questões sobre um possível conflito de interesses envolvendo o Crystal Palace do empresário americano John Textor.

Textor, que também é dono do Botafogo, detém 43% das ações do Crystal Palace por meio da League Football Holdings e é acionista majoritário do Lyon, da França - ambos classificados para a próxima edição da Europa League.

Segundo os regulamentos da UEFA, clubes sob propriedade ou controle compartilhado não podem disputar a mesma competição europeia. A regra visa evitar conflitos de interesse e garantir a integridade esportiva dos torneios. Nesse contexto, o Crystal Palace corre risco de desclassificação, já que tanto o clube inglês quanto o Lyon conquistaram vaga na mesma competição.

John Textor em entrevista coletiva pelo Botafogo (Vítor Silva/Botafogo FR)

Na última semana, o Crystal Palace se reuniu com o Órgão de Controle Financeiro de Clubes da UEFA (CFCB), em Nyon, na Suíça, na tentativa de esclarecer sua situação e evitar sanções. No entanto, a proposta de John Textor e David Blitzer - outro acionista do clube - de transferir suas ações para um fundo cego foi rejeitada pela entidade europeia, já que o prazo final para esse tipo de reestruturação expirou em 1º de março.

Marinakis de olho em possível punição do Crystal Palace de Textor

Caso o Crystal Palace seja impedido de disputar a Europa League, o Nottingham Forest, que atualmente tem vaga garantida na Conference League, subiria de competição. A Uefa deve emitir uma decisão final até o fim de junho.

Outro fator decisivo será a situação do Lyon. O clube francês chegou a ser desclassificado das competições europeias em dezembro, por problemas financeiros, mas foi reintegrado após cumprir exigências impostas pela Uefa. Apesar disso, segue sob monitoramento do CFCB, e qualquer nova infração pode resultar em nova exclusão.

A disputa pode ainda escalar para o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), caso a UEFA decida pela exclusão do Crystal Palace. O clube inglês deve recorrer em busca de manter sua vaga. Por outro lado, se a UEFA decidir pela permanência do Palace, o Nottingham Forest poderá levar o caso aos tribunais suíços.

