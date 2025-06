O São Paulo abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Vasco, que acontece nesta quinta-feira, dia 12 de junho, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Morumbis, pós-Data Fifa e o último antes da pausa para o Mundial de Clubes.

A venda dos ingressos estão abertas para todos os torcedores do Tricolor. No final de semana, começaram as que são destinadas para sócio-torcedores. Quanto aos preços, os ingressos variam de R$ 50 a R$ 100, todos com direito a meia entrada.

Como de costume em jogos do São Paulo, as vendas serão feitas somente online, pelo site spfcticket.net.

São Paulo volta a jogar no Morumbis (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Venda de ingressos de São Paulo x Vasco

ARQUIBANCADAS

Importante: Haverá leitura facial no acesso para esse setor no dia do jogo, independente dos ingressos.



Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) > R$ 50 / R$ 25 ½ entrada

Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 80 / R$ 40 ½

Arquibancada Leste Lacta> R$ 100 / R$ 50 ½

Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 100 / R$ 50 ½

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 80 / R$ 40 ½

Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 150 / R$ 75 ½

Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 200 / R$ 100 ½

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 200 / R$100 ½

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 150 / R$ 75 ½

Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 ½