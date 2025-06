Torcedores reagem à saída de Payet do Vasco: ‘Estou chorando’

O Vasco oficializou nesta segunda-feira (9) a rescisão de contrato do meia Dimitri Payet. A princípio, o vínculo do francês com o clube tinha duração até o fim de julho, ainda que ele não fosse mais relacionado pela comissão técnica de Fernando Diniz. Nas redes sociais, torcedores reagiram ao anúncio da saída.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Vasco da Gama comunica que, de forma amigável, chegou a um acordo para o encerramento antecipado do vínculo com o meia Dimitri Payet. O clube agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e respeito demonstrados ao longo de sua passagem por São Januário, e deseja sucesso nos seus proximos desafios. Pelo Vasco, Payet disputou 77 partidas, marcou 8 gols e contribuiu com 16 assistências. Merci, Payet. Aqui é Vasco! - escreveu o perfil oficial do clube.

Confira algumas reações

➡️Presidente de time da Kings League Brasil é preso na Europa

➡️Com covid, Neymar participa de torneio de Poker e fatura bolada

Payet pelo Vasco

Contratado na segunda janela de transferências de 2023, Dimitri Payet disputou 77 jogos pelo Vasco, com oito gols e 16 assistências. Na atual temporada, foram 17 partidas, sendo quatro como titular, com três assistências e nenhum gol. Dimitri Payet não foi comandado por Fernando Diniz, que chegou ao Vasco no início de maio. Afastado por lesão sofrida no duelo com o Ceará, na derrota por 2 a 1 fora de casa, ele não atuava desde o dia 15 de abril.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco