Qual o salário de Murillo, ex-Corinthians, no Nottingham Forest?

O Nottingham Forest segue surpreendendo no Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira (21), a equipe venceu o Tottenham por 2 a 1, fora de casa, e alcançou a terceira colocação da Premier League. Com 60 pontos, o Forest ultrapassou o Newcastle (59) e está atrás apenas de Liverpool (79) e Arsenal (66) na tabela.



Um dos pilares dessa campanha é o zagueiro Murillo, de apenas 22 anos. Revelado pelo Corinthians, o defensor foi titular mais uma vez e tem sido destaque absoluto da equipe inglesa. O bom desempenho em campo rendeu frutos também fora dele: Murillo teve seu contrato renovado em janeiro de 2025, com extensão até junho de 2029.

📈 Salário e valorização na Premier League

Segundo o site Capology, especializado em finanças do esporte, Murillo recebe um salário bruto anual de 2,08 milhões de libras (aproximadamente R$ 16,1 milhões). Isso equivale a cerca de:

💷 £173 mil (R$ 1,3 milhão) por mês

💷 £40 mil (R$ 310 mil) por semana

💷 £5,7 mil (R$ 44 mil) por dia

Esse novo salário representa uma valorização após sua renovação com o Nottingham Forest, refletindo a importância do brasileiro no elenco.

⚽ Negociação milionária com o Corinthians

Murillo foi vendido ao futebol inglês em agosto de 2023, por 12 milhões de euros (R$ 64,4 milhões na cotação da época). O Corinthians ainda pode lucrar mais: há bônus de 2 milhões de euros por metas e o clube manteve 10% dos direitos econômicos para uma futura transferência.

Formado na base do Timão, Murillo rapidamente se firmou no futebol europeu e agora é peça fundamental em um time que sonha alto. Se seguir nesse ritmo, a Premier League pode ser apenas o primeiro passo de uma carreira promissora.

