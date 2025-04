Neste domingo (27), o Manchester City venceu o Nottingham Forest por 2 a 0, em jogo válido pela semifinal da Copa da Inglaterra. O jogo foi disputado em Wembley, em Londres. Os gols do Manchester City foram marcados por Rico Lewis, que marcou logo aos dois minutos de jogo, e Gvardiol, que fez o gol no começo do segundo tempo.

Com o resultado, o Manchester City se classifica para a grande final da Copa da Inglaterra. O clube avançou na fase e vai enfrentar o Crystal Palace, que derrotou o Aston Villa, na decisão da competição. A partida será disputada no dia 17 de maio.

Manchester City x Nottingham Forest: como foi o jogo?

O primeiro tempo da semifinal começou como um raio. Logo aos dois minutos da partida, Rico Lewis foi o autor de um gol relâmpago. O jogador recebeu a bola na meia-lua, deu uma batida de sinuca cruzada para estufar as redes e abrir o placar para o Manchester City. A partir do gol, os Citizens dominaram o jogo, sendo mais volumoso e pressionando a equipe do Nottingham Forest. A primeira etapa terminou com um amasso: 75% de posse de bola para o City e nenhuma finalização para o Forest.

Elliot Anderson e Savinho disputando a bola no confronto entre Manchester City e Nottingham Forest pela semifinal da Copa da Inglaterra. (Foto: Adrian Dennis/AFP)

No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado. O Nottingham Forest conseguiu sair para o jogo e atacou mais. O Manchester City, por outro lado, ainda era dominante, mas era menos intenso em comparação à primeira etapa. Diante disso, o Forest chegou muito perto do empate algumas vezes. O clube acertou a trave três vezes, deu trabalho ao goleiro Ortega e teve algumas chances desperdiçadas. Entretanto, foi o City que marcou novamente na partida. Gvardiol, em jogada de escanteio, subiu no quinto andar, chegando mais alto que o brasileiro Murillo, marcando o gol derradeiro da classificação dos Citizens.

O que vem por aí?

Após a derrota na semifinal, o Nottingham busca recuperação e uma classificação na Champions. O clube volta a campo para enfrentar o Brentford, em jogo válido pela Premier League. O jogo acontecerá na quarta-feira (1), às 15h30 (de Brasília). O Manchester City também volta a jogar pelo campeonato inglês, porém, na quinta-feira (2), às 16h (de Brasília). O oponente dos Citizens será o Wolverhampton.

✅ FICHA TÉCNICA

Nottingham Forest 0x2 Manchester City

SEMIFINAL - COPA DA INGLATERRA

📆 Data e horário: domingo, 27 de abril de 2025, às 12h30 (de Brasília);

📍 Local: Wembley, em Londres (ING);

🕴️ Arbitragem: Michael Oliver (árbitro); Stuart Burt e Dan Cook (assistentes); Andrew Madley (VAR)

⚽ Gols: Rico Lewis (MCI 2'/1T), Gvardiol (MCI 6'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Grealish (ARS)

🟥 Cartão vermelho: --

⚽ESCALAÇÕES

NOTTINGHAM FOREST: Selz; Abott, Murillo, Milenkovic, Toffolo; Danilo, Domínguez, Anderson, Hudson-Odoi, Gibbs-White; Chris Wood

MANCHESTER CITY: Stefan Ortega; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, Nico O'Reilly; Rico Lewis, Kovačić, Bernardo Silva; Savinho, Grealish, Marmoush