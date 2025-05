Inter de Milão e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (6), em busca de uma vaga na final da Champions League. E o responsável por conduzir o confronto decisivo é uma peça conhecida do futebol europeu e mundial.

Szymon Marciniak, de 44 anos, foi o escolhido para o apito do duelo no San Siro. O polonês é um dos principais árbitros dos quadros da Uefa e da Fifa, e esteve à frente da final da última Copa do Mundo, entre Argentina e França. Porém, em uma carreira repleta de polêmicas, foi alvo do jornal catalão "Mundo Deportivo" horas antes do embate.

O periódico relembrou a condusão protagonizada por Marciniak no duelo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, nas oitavas de final. Na ocasião, durante a disputa por pênaltis, Julián Alvarez balançou as redes, mas após receber o pedido de aguardo para revisão de seu compatriota Tomasz Kwiatkowski, o árbitro esperou, e confiou na palavra do auxiliar para anular a cobrança por dois toques do argentino, mesmo que o lance gere discussões mesmo semanas após a qualificação merengue.

Para endossar uma possível relação de Szymon com o Real, o diário também relembrou outra ocasião: o apito de impedimento antes do gol de Matthijs de Ligt, do Bayern de Munique, nos acréscimos da volta da semifinal de 2023-24. Com o fim da jogada tendo sido declarado antes da finalização, o lance não pôde ser revisado, e assim, o time de Carlo Ancelotti conseguiu a vaga na decisão.

👀 Árbitro de Inter x Barcelona também teve problemas extracampo

Também no último ano, um vídeo curioso acabou vazando nos vestiários: enquanto se arrumava para um duelo europeu, Marciniak apareceu sorrindo e conversando com membros do corpo arbitral. Porém, no fundo, a imagem flagrou uma bolsa com o escudo do Real Madrid, o que gerou ainda mais controvérsia.

Em 2023, dias após ser escalado para a final entre Manchester City e a mesma Inter de Milão, outro litígio precisou ser resolvido. O polonês foi convidado para palestrar em um evento na cidade de Katovice, em seu país natal. Até então, tudo certo. O problema foi posterior à palestra: foi descoberto que o evento era organizado por um partido polonês de extrema direita. O grupo Confederação, liderado por Slawomir Mentzen, já teve um slogan "contrário a judeus, gays, aborto, tributação e a União Europeia". Após saber da situação, Marciniak precisou pedir desculpas no site da Uefa para não ser excluído da decisão.

🕴️ Finais apitadas por Szymon Marciniak

⚽ Real Madrid 2x4 Atlético de Madrid - Supercopa da Uefa 2018

⚽ Al-Hilal 2x1 Al-Nassr - Copa do Rei Saudita 2019-20

⚽ Argentina 3(4)x(2)3 França - Copa do Mundo de 2022

⚽ Manchester City 1x0 Inter de Milão - Champions League 2022-23

⚽ Manchester City 4x0 Fluminense - Mundial de Clubes 2023

Szymon Marciniak apitará o duelo entre Inter de Milão e Barcelona (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Inter de Milão e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA), em jogo válido pela volta da semifinal da Champions. Devido à igualdade em 3 a 3 na ida, quem vencer avança à decisão; um novo empate conduz o confronto à prorrogação, e, se necessário, aos pênaltis. O qualificado encontrará quem passar de PSG x Arsenal, que definem a segunda vaga um dia depois.