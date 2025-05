Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, soltou o verbo contra o futebol italiano antes do confronto entre Inter de Milão e Barcelona, que vale vaga na final da Champions League. O mandatário, em entrevista ao "Libero", detonou a infraestrutura dos estádios do país, horas antes do duelo ser realizado no San Siro.

- A infraestrutura futebolística da Itália é uma vergonha. A Itália é um dos maiores países em termos de futebol, tendo conquistado Copas do Mundo, Eurocopas e Ligas dos Campeões. Mas, ao mesmo tempo, em comparação com outros grandes países do futebol, você tem de longe a pior infraestrutura. Para ser sincero, estou um pouco farto dessas discussões italianas sobre estádios, porque ainda são discussões. Espero que a Itália faça algo pelos estádios, os clubes precisam de ajuda do governo e das instituições. Os indivíduos precisam investir. É hora de fazer algo, porque os estádios são terríveis - disparou o esloveno.

A Uefa, inclusive, entrou em desacordo com a Federação Italiana de Futebol (FIGC) justamente pelo mesmo palco do encontro desta terça-feira (6). A entidade nacional incluiu o San Siro no processo de licitação para a decisão europeia de 2026-27, mas teve barrada a candidatura, justamente por não garantir que as obras de remodelação estariam seguras. Assim, o processo foi reaberto, com o Olímpico de Baku, no Azerbaijão, e o Metropolitano, de Madri, brigando para ser a sede.

Ceferin, porém, afirmou acreditar em uma mudança da realidade vivida no País da Velha Bota até 2032, ano em que a Eurocopa será sediada no local - em organização conjunta com a Turquia.

- Ainda não estou preocupado com a Euro. Acho que agora até o governo entendeu que precisa fazer alguma coisa. Tenho muita fé em Gabriele Gravina, que é meu primeiro vice-presidente. Ele fará todo o possível para preencher essa lacuna. Tenho certeza de que a Itália sediará a Eurocopa - declarou o mandatário.

Aleksander Ceferin soltou o verbo contra estádios italianos antes de Inter de Milão x Barcelona (Foto: Predrag Milosavljevic / AFP)

O San Siro - também conhecido como Giuseppe Meazza - será o palco do confronto entre Inter de Milão e Barcelona, nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), por um lugar na decisão da Champions. Com o empate em 3 a 3 na ida, quem vencer avança, enquanto uma nova igualdade conduz o duelo à prorrogação, e se necessário, aos pênaltis. O qualificado encontrará quem passar de PSG x Arsenal, que definem o avanço na quarta (7).