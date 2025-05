Raphinha expôs os bastidores da sua relação desgastada com Xavi no Barcelona. O atacante revelou que se sentia preterido mesmo com boas atuações e afirmou ter cogitado seriamente uma transferência para o futebol saudita. A permanência só aconteceu após conversas com sua esposa e um contato direto de Hansi Flick, novo treinador do clube.

- Sentia que nem ele, nem a comissão técnica confiavam em mim. Quando não havia outro, eu estava lá e jogava os 90 minutos. Eu entregava tudo o que precisava entregar e resolvia os jogos. Mas quando havia outro que podia jogar no meu lugar, ele colocava sem pensar - disparou Raphinha.

- Às vezes eu estava fazendo de tudo em 60 minutos e ele me tirava. Tem um vídeo icônico em que eu explodo ao chegar no banco e dou um soco. Acho que foi no jogo contra o Manchester United, onde eu estava muito bem, fiz um gol e dei uma assistência. Acho que o jogo estava 2 a 2 e ele me tirou. Eu tinha acabado de criar uma chance muito clara. Estava me sentindo confortável, jogando muito bem. E a primeira substituição fui eu. Quando vi, não pude acreditar - completou o brasileiro.

Reações de Raphinha ao ser substituído eram mal-vistas no clube (Foto: PAU BARRENA / AFP)

Raphinha afirmou ainda que tentou, sem sucesso, resolver a situação com Xavi, pois teve conversas com o ex-técnico, porém, o pensamento do lendário ex-jogador do Barcelona não mudou.

Quase transferência e renascimento com Flick

O atacante admitiu que esteve a um passo de deixar o Barça na última janela de verão. O jogador cogitou seriamente uma mudança radical: transferir-se para o futebol saudita. No entanto, Hansi Flick o ligou durante as férias, após a disputa da Copa América, dizendo que contava com ele e o esperava no elenco. O que teria feito o astro mudar de ideia foi a esposa.

- Estávamos tendo uma conversa muito profunda e eu disse: ‘Acho que será bom para nós. Já realizei meu sonho e não tenho mais cabeça para aguentar certas coisas’. Então ela me disse: ‘Você acha que, chegando lá e ganhando o que prometeram, vai ter a mesma motivação para treinar e conquistar títulos?’ Ela me disse que o brilho nos meus olhos tinha desaparecido e comentou: ‘Você sabe o que quer, e não é ir para lá - afirmou o brasileiro.