Raphinha atravessa uma fase iluminada pelo Barcelona. O brasileiro está na corrida pela Bola de Ouro, tem sido decisivo em jogos grandes e pode conduzir a equipe, nesta terça-feira (6), à decisão da Champions League, já que estará em campo na semifinal diante da Inter de Milão.

Antes do confronto, o camisa 11 recebeu elogios de um ex-companheiro, que fez o caminho inverso na carreira. Junior Firpo, que atuou no clube catalão e depois junto ao atacante no Leeds United, não mediu palavras para elogiar o possível melhor jogador do mundo.

- O nível atual do Raphinha não me surpreende. Na temporada em que joguei com ele no Leeds United, ele já mostrava sinais de ser um grande, grande jogador. Fisicamente, acima de tudo, era incrível. Tinha dados de distância de alta intensidade, sprints por jogo... coisas que eu nunca havia visto igual. Com essas capacidades físicas, sendo tecnicamente bom e estando no Barcelona, onde é cercado pelos melhores, era claro que ele iria crescer como jogador - declarou o dominicano.

Raphinha é o líder de assistências da Champions, com oito passes para servir seus companheiros, e está a um gol da artilharia, atualmente liderada por Guirassy, do já eliminado Borussia Dortmund, que tem 13. Na ida diante da Inter, o ponta contribuiu com o toque para o gol de Ferrán Torres, e finalizou para o empate em 3 a 3, mas a Uefa contabilizou o tento como contra do goleiro Sommer, já que a bola tocou em suas costas antes de entrar.

O brasileiro, inclusive, teve alterada sua maneira de jogar pelo técnico Hansi Flick. No Leeds e em seu início na Catalunha, atuava pelo lado direito, mas o alemão, ao chegar no último verão europeu, começou a lhe utilizar pela esquerda e pelo meio, o que impulsionou seu desempenho. Assim, passou a ser elogiado e se tornou um titular indiscutível, o que justificou os quase 60 milhões de euros pagos pela diretoria blaugrana para lhe tirar do Leeds mesmo após não evitar a queda à segunda divisão da Inglaterra em 2021-22.

Raphinha comemora gol pelo Barcelona em 2024-25 (Foto: Haitham Al-Shukairi/AFP)

🔢 Números de Raphinha pelo Barcelona em 2024-25

⚽ 52 jogos

⌛ 4.208 minutos em campo

🥅 31 gols marcados

📤 23 assistências

✅ 38 vitórias

🟰 7 empates

❌ 7 derrotas

Inter de Milão e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA), em jogo válido pela volta da semifinal da Champions. Quem vencer avança à decisão; um novo empate conduz o confronto à prorrogação, e, se necessário, aos pênaltis. O qualificado encontrará quem passar de PSG x Arsenal, que definem a segunda vaga um dia depois.