Em jogo intenso, o Real Madrid perdeu para o Atlético de Madrid por 1 a 0 no tempo regulamentar, mas venceu por 4 a 2 nas penalidades e avançou para as quartas de final da Champions League, nesta quarta-feira (12). O único gol da partida, disputada no Riyadh Air Metropolitano, casa dos colchoneros, foi marcado por Conor Gallagher, logo no começo do jogo.

Com a classificação, o Real Madrid vai enfrentar o Arsenal. Os confrontos das quartas da Champions estão marcados para os dias 8 e 9 de abril, e os jogos de volta serão realizados nos dias 15 e 16.

Real Madrid x Atlético de Madrid: como foi o jogo?

O dérbi pelo jogo de volta começou como um raio. Aos 40 segundos de jogo, o Atlético de Madrid, que começou com a posse de bola, surpreendeu o Real Madrid, e no primeiro ataque da partida abriu o placar com Connor Gallagher. A pressão colchonera continuou, mas aos poucos os merengues foram saindo para o jogo.

Ainda no primeiro tempo, aconteceu um lance polêmico de um possível pênalti não marcado, onde Vini Jr cruzou e a bola bateu na mão de Giuliano Simeone. Entretanto, o lance não foi o suficiente para dar um gás ao Real Madrid, e o Atlético continuou mais perigoso no jogo.

No segundo tempo, o Real Madrid começou a pressionar mais a defesa do Atlético de Madrid. Os merengues se mantiveram no ataque, porém sem conseguir chegar com perigo na meta de Oblak. Eram os colchoneros que assustavam mais em suas decidas em contra-ataque. Foi nessa tônica que o Real conseguiu sua melhor jogada. Em ataque rápido, a bola chegou para Mbappé, que driblou dois e sofreu o pênalti. Vini Jr foi para a marca, mas não teve sucesso na batida e isolou a bola.



Prorrogação

Na prorrogação, o jogo continuou com mais pressão do Real, porém sem chegar com muito perigo no gol de Oblak. O Atletico diminuiu o ritmo e chegou poucas vezes ao ataque, adotando ainda mais uma postura defensiva. No segundo tempo, o astro Vini Jr, que não estava bem na partida, foi substituído por Endrick.

Pênaltis

⚪Mbappé (RMA) - Gol

🔴Sorloth (ATM) - Gol

⚪Bellingham (RMA) - Gol

🔴Ángel Correa (ATM) - Gol

⚪Valverde (RMA) - Gol

🔴Álvarez (ATM) - Anulado por dois toques

⚪Vázquez (RMA) - Defendido por Oblak

🔴Llorente (ATM) - Pênalti para fora

⚪Rudiger (RMA) - Gol

O que vem por aí?

O Atlético de Madrid volta a campo e terá dura missão. Os colchoneros irão enfrentar o Barcelona em duelo pela liderança na La Liga. O jogo acontecerá no próximo domingo (16), às 17h (de Brasília). Já o Real Madrid, visitará o Villareal de olho no duelo entre seus rivais. A equipe também está na briga pelo topo da tabela e jogará no sábado (15), às 14h30 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid 1(2)x(4)0 Real Madrid

Jogo de volta - Oitavas de final - Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de março de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP);

🕴️ Arbitragem: Szymon Marciniak (árbitro); Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (assistentes); Tomasz Kwiatkowski (VAR)

⚽ Gols: Gallagher (ATM 1'/1T)

🟨 Cartões amarelos: Tchouaméni (RMA), Vini Jr. (RMA) Lenglet (ATM) Azplicueta (ATM) Vázquez (RMA) Llorente (ATM) Mbappé (RMA)

🟥 Cartão vermelho: --

⚽ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Bellingham, Modrić; Rodrygo, Vinícius Jr e Mbappé

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Llorente, Giménez, Clement Lenglet, Reinildo; Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Álvarez