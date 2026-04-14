Inter Miami oficializa saída de Mascherano; argentino fez história ao lado de Messi

O Inter Miami anunciou oficialmente, nesta terça-feira (14), que Javier Mascherano não é mais o técnico da equipe principal. O argentino, que comandava astros como Lionel Messi e Luis Suárez, decidiu encerrar seu ciclo no clube da Flórida alegando motivos pessoais. A saída ocorre após uma passagem marcada pela conquista da MLS Cup e do Campeonato da Conferência Leste, os primeiros títulos de grande expressão da franquia.

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Sob o comando de Mascherano, o Inter Miami estabeleceu recordes históricos, alcançando a marca de 101 gols marcados na temporada regular. Em comunicado oficial, o treinador agradeceu à diretoria pela confiança e destacou o esforço do elenco durante o período em que esteve à frente do time.

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– Quero informar a todos que, por motivos pessoais, decidi encerrar meu ciclo como treinador do Inter Miami. Quero agradecer ao clube pela confiança e, especialmente, aos jogadores, que nos proporcionaram momentos inesquecíveis. Guardarei para sempre a lembrança do nosso primeiro campeonato – declarou Mascherano.

A passagem de Mascherano pelo Inter Miami durou 67 partidas, com um retrospecto de 38 vitórias, 15 empates e 14 derrotas, resultando em um aproveitamento de 64%. A filosofia de jogo do técnico priorizou o ataque, com a equipe balançando as redes 143 vezes ao longo de sua gestão. Jorge Mas, proprietário do clube, destacou a dedicação do profissional na construção da identidade vitoriosa da equipe de Fort Lauderdale.

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– Javier fará parte para sempre da história deste clube e sempre terá um lugar de honra na família Inter Miami. Não apenas por ser uma figura fundamental em conquistas inesquecíveis, mas também por sua dedicação exemplar e trabalho diário à frente da equipe. Respeitamos sua decisão – afirmou o dirigente.

Javier Mascherano é treinador do Inter Miami (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Mascherano já tem substituoto no Inter Miami

Com o desligamento imediato de Mascherano, o Inter Miami nomeou Guillermo Hoyos como treinador interino. O profissional possui vasta experiência no futebol internacional e já atuou na academia de jovens do Barcelona, o que facilita o contato com os veteranos do elenco que passaram pelo clube catalão. Hoyos assume a equipe para a sequência dos compromissos na MLS e na Concacaf.

A saída do treinador argentino ocorre após uma sequência de seis jogos em que a equipe obteve duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O Inter Miami agora trabalha internamente para definir o substituto definitivo que dará continuidade à temporada, enquanto Hoyos lidera os treinamentos visando as próximas rodadas da liga norte-americana.

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