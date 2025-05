Inter Miami de Messi é atropelado pelo Minnesota na MLS

Lionel Messi viveu mais um dia negativo com a camisa do Inter Miami. O craque argentino até balançou as redes, mas passou longe de evitar a derrota diante do Minnesota United, em goleada por 4 a 1 no centro-oeste dos Estados Unidos, pela 12ª rodada da temporada regular da MLS.

Hlongwane e Markanich abriram o placar para os donos da casa no Allianz Field, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o camisa 10 balançou as redes com três minutos da segunda etapa, com jogada construída com Jordi Alba, como nos velhos tempos de Barcelona. Porém, Weigandt marcou contra, e Robin Lod deu números finais ao atropelo.

O tento de Messi saiu através da conexão com o lateral-esquerdo. Alba cruzou rasteiro, entre a marca do pênalti e a meia-lua, e o astro foi inteligente para antecipar a marcação com um domínio sutil. A finalização também não saiu forte, mas foi precisa o suficiente para sair do alcance de Dayne St. Clair e parar no fundo da rede.

Leo chegou ao quinto tento em oito jogos, e lidera o ranking de artilharia dos Herons, seguido por Picault e Segovia, com três bolas na rede. Hugo Cuypers, do Chicago Fire, e Cristián Arango, do San Jose Earthquakes, estão no topo da liga com oito gols cada.

👀 O que vem por aí para Messi no Inter Miami?

Com a derrota, o Inter estacionou na quarta colocação da Conferência Leste, e joga duas vezes na próxima semana para tentar subir na tabela. Primeiro, visita o San Jose Earthquakes na Califórnia, na quarta-feira (14); quatro dias depois, recebe o Orlando City na Flórida. O calendário também levará a equipe comandada por Javier Mascherano ao Mundial de Clubes: com a vaga de anfitrião, o time abre o torneio no dia 14 de junho, contra o Al Ahly (EGI); depois, enfrenta Porto e Palmeiras, para fechar a fase de grupos.

