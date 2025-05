O fato dos dois maiores jogadores da geração jogarem por ligas alternativas no final de suas carreiras gera um debate eterno entre os torcedores, que se questionam qual é mais competitiva. De um lado, Cristiano Ronaldo atua no Al-Nassr, pelo Campeonato Saudita. De outro, Lionel Messi é jogador da Inter Miami, dos Estados Unidos. Para Anderson Talisca, ex-jogador do Al-Nassr e companheiro de CR7, não há debate: "A Liga Saudita nunca foi mais fraca que a MLS", disse o jogador em entrevista à "Bahia.ba".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na entrevista, Talisca não poupou palavras. Segundo o atacante brasileiro, não existe comparação entre o nível das duas ligas, afirmando ainda que Lionel Messi enfrenta estudantes nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

— Não tem como comparar. As duas ligas são totalmente diferentes. A liga que Messi joga tem cara que joga e depois vai pro colégio estudar. Só nisso você já vê a diferença — provocou o jogador.

Anderson Talisca jogou com a camisa do Al-Nassr por 106 jogos, entre os anos de 2021 e 2025, anotando 77 gols e 10 assistências. Alguns desses gols, inclusive, foram contra a Inter Miami de Lionel Messi.

continua após a publicidade

— A Liga Saudita nunca foi mais fraca que a MLS, tanto que o time do Messi foi lá na Arábia Saudita e tomou seis, e eu fiz três gols — completou.

Talisca joga ao lado de CR7 no Al-Nassr da Arábia Saudita (Foto: Divulgação All Nassr)

O jogo em questão refere-se a um amistoso realizado no dia 1º de devereiro de 2024 entre Inter Miami e Al-Nassr, no qual o time saudita venceu por 6 a 0. Na ocasião, nem Messi nem Cristiano Ronaldo entraram em campo, mas Talisca anotou um hat-trick no dia de seu aniversário.

Criticada por Talisca, Inter Miami de Messi entrou na lista dos times mais valiosos do mundo

De acordo com ranking divulgado pela CNBC, com base em dados financeiros da Sportico e da Sports Value, a Inter Miami de Lionel Messi figura entre os 25 mais valiosos do mundo, ocupando a 22ª colocação, com valor estimado em 1 bilhão de dólares.

Outros clubes da MLS também integram a lista, como o Los Angeles FC (20º, 1,05 bilhão de dólares) e o LA Galaxy (21º, 1,03 bilhão). O top-3 mundial é formado por Real Madrid (6,7 bilhões), Manchester United (6 bilhões) e Barcelona (5,65 bilhões de dólares).