O Hamburgo retornou à Bundesliga depois de sete longas temporadas. O clube, conhecido por ter se sustentado na elite do futebol alemão por 54 anos, conquistou o acesso ao amassar o SSV Ulm 1846 em goleada por 6 a 1 no Volksparkstadion, e confirmar pelo menos uma das duas primeiras colocações da segunda divisão, sob o comando do jovem Merlin Polzin.

Tom Gaal abriu o placar para os visitantes logo aos sete minutos de jogo e deu um susto no torcedor, mas rapidamente, Ludovit Reis deixou tudo igual. A promessa Ransford-Yeboah Königsdörffer virou aos 42', e Selke, Strompf (contra) ampliaram o marcador. O jovem ganês ainda anotou o quinto, e Elfadli, em linda jogada coletiva, fechou a conta, ratificando de vez o acesso histórico dos campeões europeus de 1983.

Já nos minutos finais, uma parte da torcida acendeu sinalizadores na cor de fogo para comemorar. Após o apito final, a torcida presente no Volksparkstadion invadiu o gramado e celebrou o acesso de diversas formas. Alguns, inclusive, cortaram pedaços das redes do gol, para guardar de recordação. Uma linda festa de um torcedor que passou anos no limbo.

O Hamburgo tinha, em seu estádio, um relógio que contava o tempo no qual o clube permaneceu na primeira divisão. Foram 54 anos, 260 dias, 22 horas, 28 minutos e 21 segundos, até que em 2017-18, a equipe não resistiu e foi rebaixada, paralisando o artefato que, posteriormente, foi removido.

Desde o dolorido descenso, o torcedor se acostumou a decepções. Em cinco das seis temporadas anteriore, a equipe passou 12 ou mais rodadas na zona do acesso, mas perdeu força na reta final. Em duas, até chegou aos play-offs, disputado contra o 16º da elite: em 2021/22, caiu diante do Hertha Berlin mesmo vencendo a ida fora de casa; no ano seguinte, perdeu os dois jogos diante do Stuttgart.

👀 Hamburgo na elite! As situações de descenso e promoção na Bundesliga

Agora, o Hamburgo lidera a segunda divisão com 59 pontos em 33 jogos, seguido pelo Colônia, que ocupa a segunda vaga direta com um a menos. O terceiro colocado é o Elversberg com 55, igualmente ao Paderborn e dois a mais em relação ao Fortuna Dusseldorf, e os três brigam pelo play-off.

Na elite, Holstein Kiel e Bochum já estão garantidos na forca, e resta saber quem disputará a repescagem. O atual 16º é o Heidenheim, com 29 pontos; o St. Pauli, com 31, ainda joga pela 32ª rodada e só precisa vencer o Eintracht Frankfurt para escapar; com 32, o Hoffenheim também tem chances matemáticas de queda, mas precisa só de um empate frente ao já campeão Bayern na última rodada.

