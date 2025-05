Sørloth destrói Real Sociedad, e Atlético de Madrid goleia

Com Sørloth fazendo história, o Atlético de Madrid goleou a Real Sociedad por 4 a 0, em jogo válido pela 35ª rodada de La Liga. O jogo foi disputado neste sábado (10), no Riyadh Air Metropolitano, em Madrid, na Espanha. Os quatro gols saíram dos pés do atacante norueguês, que, além do pôquer, marcou o hat-trick mais rápido da história de La Liga.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Atlético de Madrid chega a sua 20ª vitória em La Liga e se aproxima do Real Madrid, que está em 2º colocado. O que separa os dois clubes são apenas cinco pontos, com os colchoneros com 70 pontos e os merengues com 75. A Real Sociedad, por outro lado, perde a chance de se aproximar da classificação a competições internacionais, e fica em 12º na tabela.

continua após a publicidade

Atlético de Madrid x Real Sociedad: Como foi o jogo?

O Atlético de Madrid começou de forma intensa na partida. O clube chegou com perigo logo nos primeiros segundos de jogo, dando tom ao que seria o jogo. Pouco tempo depois, a pressão ganhou forma com a temida "lei do ex": aos 7', Sørloth marcou o primeiro gol da partida em uma boa trama de toque de passes. Minutos depois, aos 10', de forma eletrizante, o atacante fez o segundo em uma jogada de construção rápida e individualidade do camisa 9. Um minuto depois, a história foi feita: Sørloth marcou o hat-trick em uma confusão por parte da linha defensiva do Real Sociedad. Rápido como um raio, continuando o tom eletrizante, o atacante norueguês marcou três gols em 3 minutos e 57 segundos e fez história: foi o hat-trick mais rápido da história de La Liga.

Se você pensa que acabou, o rolo compressor norueguês tem um segredo para te contar. Com o domínio colchonero, o Atlético de Madrid jogava nas nuvens, de forma extremamente confortável. O pé continuou no acelerador e ao 30 minutos, Sørloth fez o quarto na partida. Um "pôquer" lendário para o Atleti e para o atacante, que trucidou o seu ex time, e de quebra, se tornou o artilheiro do time na temporada com os tentos marcados.

continua após a publicidade

➡️Ex-Real Madrid, Beckham diz que quase jogou no Barcelona

Alexander Sørloth celebrando o seu terceiro com, com o Atlético de Madrid, contra a Real Sociedad, pela La Liga. (Foto: Javier Soriano/AFP)

Na segunda etapa, o jogo permaneceu mais morno e administrado pelo Atlético de Madrid. Desta vez, pareceu que os colchoneros tiraram o pé do freio, e jogaram em um ritmo mais lento. Atrás na partida, o Real Sociedad não demonstrava nenhum tipo de reação, chegou menos ao ataque e não ficou com a bola, em comparação com o primeiro tempo. Deste modo, o duelo parecia mais um jogo-treino do Atlético de Madrid.

O que vem por aí?

O Atlético de Madrid volta a campo na próxima quinta-feira (15), às 14h (de Brasília), fora de casa, contra o Osasuna, em partida válida por La Liga. Já a Real Sociedad busca se recuperar da goleada sofrida em sua casa e enfrenta o Celta de Vigo, na terça-feira (13), às 15h (de Brasília).

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.