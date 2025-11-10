Anderson Talisca revela como foi jogar com Cristiano Ronaldo no Al-Nassr
Brasileiro contou bastidores do astro português no clube árabe
Anderson Talisca ficou entre 2021 e 2025 no Al-Nassr, por onde conquistou a idolatria da torcida e atuou ao lado de grandes atletas. Durante a passagem, o meia brasileiro foi companheiro de Cristiano Ronaldo, que chegou no clube árabe dois anos depois. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atual jogador do Fenerbahçe revelou como foi atuar e conviver ao lado do astro português.
Relacionadas
Cristiano Ronaldo chegou ao Al Nassr em 2023, após segunda passagem conturbada no Manchester United. Ao se juntar no clube saudita, o português encontrou um plantel com dois brasileiros, entre eles, Anderson Talisca. Perguntado sobre a chegada do "Robozão" na equipe, o meia brasileiro brincou e também elogiou a conduta de trabalho do astro.
— Na verdade, ele fez dupla comigo, porque eu já estava (risos). Eu até brinco com meus colegas, pois quando ele chegou, eu já tinha dois anos. Mas foi surreal, ele é um cara espetacular e trabalhar com ele foi muito bom. Para mim, o melhor atacante da história do futebol. Ele e Ronaldo Fenômeno, para mim, são fora da curva — iniciou Talisca, que seguiu ao falar como foi trabalhar com Cristiano.
— Trabalhar com ele foi muito bom, me ajudou muito no lado profissional. Acho que nesse lado mudou muito minha mentalidade de ter trabalhado com ele. Então, foi surreal — completou o brasileiro.
Refrigerante?
Em 2021, Cristiano Ronaldo protagonizou cena curiosa durante coletiva de imprensa na Eurocopa 2020, realizada em 2021. Antes das perguntas, o atacante português afastou garrafas de Coca-Cola e deixou apenas água ao seu lado. Após a atitude viralizar e ser lembrada até hoje, Talisca brincou como o astro reagiria ao oferecerem refrigerante a ele e seus hábitos com bebidas.
— Ele não fica "bolado", mas não vai beber (risos). Ele toma muita água, muito suco, mas Coca-Cola ele não toma — revelou Anderson.
Anderson Talisca no Al-Nassr
Em cinco anos no Al-Nassr, Anderson Talisca acumulou 104 jogos, com 76 gols e 10 assistências. Mesmo sem conquistar títulos, teve reconhecimento da torcida durante a passagem que consolidou o clube entre os principais do futebol saudita nos últimos anos. Além do brasileiro e de Cristiano, o Al-Nassr conta com diversos jogadores de alto nível, como o goleiro Bento, os atacantes Kingsley Coman, Sadio Mané e João Félix.
