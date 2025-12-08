A derrota por 2 a 0 para o Celta deste domingo (7), no Santiago Bernabéu, ampliou a pressão sobre Xabi Alonso e provocou tensão no vestiário do Real Madrid. Parte do elenco merengue responsabilizou o árbitro Alejandro Quintero pelas três expulsões ocorridas na partida: Álvaro Carreras, Fran García e Endrick, este sem sair do banco.

O lateral-esquerdo titular recebeu cartão vermelho nos acréscimos após dirigir ao árbitro a frase "você é péssimo", enquanto o brasileiro também foi excluído por comportamento considerado desrespeitoso. O defensor reserva, único punido por faltas em campo, deixou a partida aos 19' do segundo tempo. Segundo o jornal espanhol "Marca", os dois primeiros cumprirão suspensão de duas partidas.

Além dos que responsabilizaram o árbitro pelas três expulsões, outra ala de jogadores do Real Madrid se posicionou contra a tentativa de associar o tropeço à arbitragem e reagiu de forma veemente. O programa espanhol "El Chiringuito" relatou arremesso de garrafas e esparadrapos no vestiário, além de informar que Xabi Alonso não teve contato com os atletas após o jogo.

Crise no Real Madrid?

Xabi Alonso à beira do campo em derrota do Real Madrid no Santiago Bernabéu (Foto: Thomas COEX / AFP)

Com apenas duas vitórias nas últimas sete partidas, o Real Madrid viu o Barcelona abrir quatro pontos na liderança do Campeonato Espanhol. Segundo o "El Chiringuito", os jogadores contrários à ideia de culpar a arbitragem gritaram no vestiário que o próprio elenco está comprometendo a disputa pelo título de La Liga.

Além das expulsões, o clube ainda perdeu Éder Militão, que sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O defensor se junta a Alaba, Huijsen, Carvajal, Mendy e Alexander-Arnold no departamento médico.

