Arbitragem e tensão no vestiário: veja como foram os bastidores da derrota Real Madrid
Derrota por 2 a 0 para o Celta de Vigo no fim de semana ampliou a pressão sobre Xabi Alonso
A derrota por 2 a 0 para o Celta deste domingo (7), no Santiago Bernabéu, ampliou a pressão sobre Xabi Alonso e provocou tensão no vestiário do Real Madrid. Parte do elenco merengue responsabilizou o árbitro Alejandro Quintero pelas três expulsões ocorridas na partida: Álvaro Carreras, Fran García e Endrick, este sem sair do banco.
O lateral-esquerdo titular recebeu cartão vermelho nos acréscimos após dirigir ao árbitro a frase "você é péssimo", enquanto o brasileiro também foi excluído por comportamento considerado desrespeitoso. O defensor reserva, único punido por faltas em campo, deixou a partida aos 19' do segundo tempo. Segundo o jornal espanhol "Marca", os dois primeiros cumprirão suspensão de duas partidas.
Além dos que responsabilizaram o árbitro pelas três expulsões, outra ala de jogadores do Real Madrid se posicionou contra a tentativa de associar o tropeço à arbitragem e reagiu de forma veemente. O programa espanhol "El Chiringuito" relatou arremesso de garrafas e esparadrapos no vestiário, além de informar que Xabi Alonso não teve contato com os atletas após o jogo.
Crise no Real Madrid?
Com apenas duas vitórias nas últimas sete partidas, o Real Madrid viu o Barcelona abrir quatro pontos na liderança do Campeonato Espanhol. Segundo o "El Chiringuito", os jogadores contrários à ideia de culpar a arbitragem gritaram no vestiário que o próprio elenco está comprometendo a disputa pelo título de La Liga.
Além das expulsões, o clube ainda perdeu Éder Militão, que sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O defensor se junta a Alaba, Huijsen, Carvajal, Mendy e Alexander-Arnold no departamento médico.
