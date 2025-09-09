Inglaterra goleia Sérvia e dá mais um passo rumo à Copa do Mundo de 2026
Com o resultado, a seleção de Harry Kane se torna líder isolada do Grupo K
Em jogo válido pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra venceu a Sérvia por 5 a 0 nesta terça-feira (9), no estádio Rajko Mitic, em Belgrado. Os gols da partida foram marcados por Harry Kane, Madueke, Konsa, Guehi e Rashford.
Com o resultado, os Três Leões seguem com 100% de aproveitamento e lideram isolados o Grupo K, com cinco vitórias em cinco jogos, dez gols marcados e nenhum sofrido. A Sérvia, por outro lado, conheceu sua primeira derrota e perdeu a chance de assumir a segunda colocação da chave.
Servia x Inglaterra: como foi o jogo?
A partida começou com a Inglaterra pressionando alto, sem dar espaço para a Sérvia respirar. O time de Thomas Tuchel mostrava desde o apito inicial sua intenção de controlar a posse de bola e buscar o gol. Apesar do forte volume ofensivo, os ingleses esbarravam na defesa sérvia, que entrou em campo com uma linha de cinco defensores.
Nos primeiros 20 minutos, praticamente só a Inglaterra jogou. A equipe chegava com frequência ao ataque, mas tinha dificuldades na conclusão. As jogadas se iniciavam bem, mas na hora da finalização, o último passe ou a precisão no chute acabavam falhando.
Aos poucos, a seleção inglesa foi amadurecendo suas investidas. Morgan-Rogers, em boa jogada individual, girou sobre o marcador e achou Madueke infiltrando na área. O ponta recebeu em boas condições, mas finalizou mal. A bola desviou na defesa e sobrou para Harry Kane, que não conseguiu concluir. Pouco depois, Anthony Gordon arriscou de fora da área, em jogada de contra-ataque, levando perigo ao goleiro Petrovic.
Mesmo sem o gol, a pressão inglesa se intensificava. A Sérvia se limitava a se defender e quase não passava do meio de campo. O cenário indicava que o gol era apenas questão de tempo.O primeiro gol saiu em bola parada. Em cobrança de escanteio de Declan Rice, Harry Kane se infiltrou bem entre os defensores e cabeceou firme, sem chances para Petrovic, abrindo o placar em Belgrado.
O gol trouxe confiança à Inglaterra, que logo marcou o segundo. Em jogada bem construída, Madueke tocou para Morgan-Rogers, que viu o atacante passar e tocou. Morgan-Rogers surgiu no meio do caminho e com categoria, deixou o passe ainda mais açucarado para o ponta. Madueke recebeu na frente, invadiu a área em velocidade e finalizou rasteiro para ampliar. Foi o primeiro gol dele com a camisa da seleção principal.
Com dois gols de vantagem, os ingleses passaram a controlar ainda mais o ritmo do jogo. A Sérvia, atônita, pouco conseguiu responder. A primeira etapa terminou com 2 a 0 e domínio absoluto da equipe visitante.
O segundo tempo começou da mesma forma. A Inglaterra manteve a pressão, e logo chegou ao terceiro gol. Em cobrança de falta, a bola sobrou para Gordon, que arriscou forte de fora da área. Petrovic defendeu parcialmente, a bola rebateu em Guehi e passou por Kane, mas sobrou limpa para Konsa. O zagueiro aproveitou a chance e marcou seu primeiro gol pela seleção, ampliando para 3 a 0.
Aos 15 minutos, a Sérvia sofreu um duro golpe. Milenkovic, capitão da equipe, foi expulso após derrubar Harry Kane em lance interpretado como clara chance de gol. A jogada gerou discussão, já que o atacante partia em diagonal, mas o árbitro manteve a decisão de campo. Na cobrança da falta, Rice colocou a bola na área, e Guehi apareceu livre para marcar e fazer o quarto da Inglaterra. Também foi o primeiro gol do zagueiro com a camisa da seleção principal.
Na reta final do jogo, a Inglaterra ainda teve um pênalti marcado a seu favor. Com Harry Kane substituído, foi Rashford que cobrou e decretou o massacre dos Três Leões para cima da Sérvia. Com o gol, a Inglaterra venceu o confronto por 5 a 0.
O que vem por aí?
Na próxima Data Fifa, a Inglaterra enfrentará o País de Gales em amistoso no dia 9 de outubro, às 15h45 (de Brasília). Já a Sérvia voltará a campo no dia 11 de outubro, contra a Albânia, também às 15h45, em jogo válido pelas Eliminatórias.
