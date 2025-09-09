menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ex-Barcelona sobre ida para Arábia: ‘Queria sair da zona de conforto’

Jogador será companheiro de Cristiano Ronaldo

Iñigo Martínez - Barcelona x Osasuna
imagem cameraIñigo Martínez em ação pelo Barcelona em La Liga (Foto: Lluis Gene / AFP)
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 09/09/2025
16:08
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um mês após deixar o Barcelona, Iñigo Martínez abriu um novo capítulo em sua carreira. O zagueiro espanhol foi apresentado oficialmente pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, e falou sobre a decisão de trocar o futebol europeu por uma liga em ascensão.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aos 34 anos, o defensor afirmou que um de seus principais motivos de deixar a Espanha foi a necessidade de buscar novos desafios. Além disso, Iñigo Martínez se mostrou empolgado por dividir o vestiário com Cristiano Ronaldo, principal estrela do clube saudita.

continua após a publicidade

– É a primeira vez que saio da minha zona de conforto e estava realmente ansioso por isso. Queria o próximo passo, competir nesta liga e ter esta experiência maravilhosa – disse o jogador em entrevista à imprensa do novo clube.

– Ainda há um longo caminho a percorrer, mas passos muito importantes estão sendo dados, e fazer parte disso é emocionante. Quero continuar competindo no mais alto nível e conquistar o máximo de títulos possível – completou.

continua após a publicidade

➡️Fenerbahçe anuncia substituto de Mourinho no cargo técnico
➡️Lamine Yamal sobre Bola de Ouro: ‘Tenho capacidade de ganhar muitas’

Iñigo Martínez com a taça de La Liga (Foto: Reprodução/Iñigo Martínez)
Iñigo Martínez com a taça de La Liga (Foto: Reprodução/Iñigo Martínez)

No elenco saudita, Martínez terá pela frente uma parceria que antes era rivalidade. Durante anos, enfrentou Cristiano Ronaldo em partidas intensas pela La Liga. Agora, dividirá o mesmo vestiário com o craque português, algo que considera uma motivação extra.

– Tive a oportunidade de jogar contra ele em muitas partidas. Foi difícil pará-lo, mas agora poder tê-lo ao meu lado e lutar ao seu lado para ganhar títulos é algo que me motiva e me empolga. Nem todo mundo tem essa oportunidade, e eu estou feliz por estar neste grande clube com os melhores jogadores do mundo – destacou o ex-Barcelona.

Martínez afirma que ir para a Arábia foi uma boa decisão

Martínez deixou o Barcelona após duas temporadas, período em que conquistou um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. Apesar do sucesso, o zagueiro sentiu que era o momento de buscar outra realidade, em uma cidade e cultura diferentes. A oportunidade de integrar o projeto do Al-Nassr, comandado pelo português Jorge Jesus, foi vista como a escolha certa.

– Foi uma boa decisão. Eu queria experimentar outros desafios, outra cidade e outra cultura. Estar aqui me dá motivação para seguir crescendo e ajudando este clube a alcançar títulos – afirmou.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias