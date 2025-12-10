Cruz Azul conta com 'arma secreta' contra o Flamengo; confira escalação

O Cruz Azul chegou ao Catar para enfrentar o Flamengo no "Derby das Américas", pela Copa Intercontinental, com uma missão clara: recuperar prestígio após a eliminação no Apertura e provar que o projeto comandado por Nicolás Larcamón continua vivo. E, para isso, o treinador preparou uma escalação que pode surpreender.

Após a turbulência provocada pela formação inicial no duelo decisivo contra o Tigres, quando peças importantes como José Paradela e Carlos "Charly" Rodríguez começaram no banco, Larcamón reformulou sua estratégia. Ambos os meias voltaram ao time titular justamente no jogo mais importante do ano.

Escalação do Cruz Azul:

Gudiño; Ditta, Lira, Piovi; Jorge Sánchez, Rotondi; Charly Rodríguez, Ignacio Rivero; Paradela e Márquez; Gabriel Fernández.

Equipe do Cruz Azul posada para foto antes do primeiro jogo das semifinais da Liga Mexicana (Foto: Carl de Souza/AFP)

A 'arma secreta' de Larcamón

A grande aposta está no setor de criação. Paradela e Charly, pilares do meio-campo celeste, reaparecem como protagonistas. O técnico entende que, diante do Flamengo, não há espaço para erros: é preciso controle, precisão e capacidade de romper linhas. Os dois, juntos, elevam o nível técnico da equipe.

A estrutura tática será mantida com a já tradicional linha de três zagueiros, laterais agressivos e um meio-campo dinâmico. A principal dúvida antes do anúncio da escalação estava entre Jeremy Márquez e Lorenzo Faravelli, com o treinador optando pelo meia mexicano.

Artilheiro confirmado na escalação

No comando de ataque, não há mistério: Gabriel "Toro" Fernández será o nove titular. O uruguaio vive bom momento e é considerado peça-chave para pressionar a saída de bola rubro-negra — um tipo de atacante que costuma incomodar a defesa do Flamengo.

Veja a escalação do Flamengo

A equipe rubro-negra conta com a entrada de Léo Ortiz no lugar de Danilo. O camisa 3 volta ao time titular após um mês e meio ausente, desde o jogo de volta das semifinais das Libertadores contra o Racing. Ele está recuperado de lesão no tornozelo esquerdo.

A grande surpresa, contudo, está no banco: Pedro foi relacionado para o duelo com o time mexicano. No entanto, apesar de estar entre os reservas, o camisa 9 ainda não está apto para atuar, conforme informou o clube.

Desta forma, o Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

