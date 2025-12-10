Vale taça no Mundial: entenda o que está em jogo em Cruz Azul x Flamengo

Cruz Azul, do México, e Flamengo se enfrentam na tarde desta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília), pelo Mundial. O confronto no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, vale taça! Quem vencer, além da vaga para a próxima fase, ficará com o troféu do Derby das Américas, além de medalhas.

continua após a publicidade

➡️ Mundial: Filipe Luís define escalação do Flamengo com mudança e surpresa no banco contra Cruz Azul

O time brasileiro se classificou para o Mundial após conquistar a Libertadores. Já o Cruz Azul assegurou a vaga para o intercontinental após vencer a Champions da CONCACAF. Assim, o vencedor ficará com o troféu das américas.

Taças do Mundial (Foto: Divulgação/Fifa)

Quem avançar enfrenta o Pyramids, do Egito, na Copa Challenger, que também conta com premiação. O confronto contra o time egípicio, clássificado pela Copa África-Ásia-Pacífico, será a semfinal do torneio mundial.

continua após a publicidade

O PSG, campeão da Champions League, já está garantido na final. A decisão será no dia 17 de dezembro, às 14h (de Brasília), também no Estádio Ahmad bin Ali, que receberá todos os jogos do torneio.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

CRUZ AZUL X FLAMENGO

Mundial

📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar;

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Ge TV e Fifa;

🟨 Árbitro: Glenn Nyberg;

🚩 Assistentes: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvis;

🖥️ VAR: Fedayi San

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.