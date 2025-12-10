Vale taça no Mundial: entenda o que está em jogo em Cruz Azul x Flamengo
Rubro-Negro entra em campo nesta quarta-feira no Catar
Cruz Azul, do México, e Flamengo se enfrentam na tarde desta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília), pelo Mundial. O confronto no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, vale taça! Quem vencer, além da vaga para a próxima fase, ficará com o troféu do Derby das Américas, além de medalhas.
O time brasileiro se classificou para o Mundial após conquistar a Libertadores. Já o Cruz Azul assegurou a vaga para o intercontinental após vencer a Champions da CONCACAF. Assim, o vencedor ficará com o troféu das américas.
Quem avançar enfrenta o Pyramids, do Egito, na Copa Challenger, que também conta com premiação. O confronto contra o time egípicio, clássificado pela Copa África-Ásia-Pacífico, será a semfinal do torneio mundial.
O PSG, campeão da Champions League, já está garantido na final. A decisão será no dia 17 de dezembro, às 14h (de Brasília), também no Estádio Ahmad bin Ali, que receberá todos os jogos do torneio.
CRUZ AZUL X FLAMENGO
Mundial
📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar;
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Ge TV e Fifa;
🟨 Árbitro: Glenn Nyberg;
🚩 Assistentes: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvis;
🖥️ VAR: Fedayi San
