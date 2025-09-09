Agente compara zagueiro do Real Madrid a Beckenbauer; veja
Ali Barat acredita que joia pode ter mesmo impacto de lenda alemã
Franz Beckenbauer foi um dos grandes zagueiros que o mundo já viu e revolucionou a posição, principalmente pela capacidade técnica e influência com a bola nos pés. Diante disso, Ali Barat, um dos principais agentes do mundo, acredita que Dean Huijsen pode ter um impacto semelhante atuando pelo Real Madrid.
Ali Barat, que foi eleito o melhor agente do mundo no prêmio Golden Boy em 2023, é proprietário da Epic Sports e trabalhou no acordo entre Bournemouth e Real Madrid por Dean Huijsen em junho deste ano. Em entrevista ao jornal “Tuttosport”, Barat demonstrou empolgação com o zagueiro espanhol:
"Para mim, Dean Huijsen vai redefinir o conceito de zagueiro, assim como Franz Beckenbauer fez em sua época", afirmou o empresário.
Curiosamente, Dean Huijsen é um dos favoritos a conquistar o Golden Boy em 2025, prêmio que elege o melhor jogador sub-21 da temporada. Lamine Yamal, o jovem mais badalado do momento, não concorre desta vez, já que a premiação não permite que o mesmo atleta ganhe por dois anos seguidos. Endrick é o único brasileiro indicado neste ano.
Números recentes de Huijsen
O impacto de Dean Huijsen no Real Madrid foi imediato. Até aqui, o zagueiro espanhol disputou oito jogos oficiais com a camisa dos Merengues, que sofreu cinco gols com ele em campo. Na temporada passada, por exemplo, o time, então treinado por Carlo Ancelotti, foi vazado 83 vezes em 64 partidas. Para além da capacidade defensiva, Huijsen é bastante influente no jogo com bola da equipe de Xabi Alonso, sendo um pilar da construção.
