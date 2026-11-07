Infantino ganha mais um apoio importante à reeleição na Fifa
União Caribenha de Futebol diz que as 25 associações estão ao lado dele
Aos poucos, Gianni Infantino vai reconstruindo seu apoio em busca de mais uma reeleição à presidência da Fifa. Nessa sexta-feira (6), a União Caribenha de Futebol (CFU, na sigla em inglês), anunciou que as 25 associações-membro que compõem o bloco devem votar em Infantino no pleito agendado para março do ano que vem. A CFU reúne algumas das federações mais pobres da Concacaf, e o anúncio representa um racha público na confederação da América do Norte, que se opõe a um novo mandato do atual presidente da Fifa.
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"Após um processo formal de consulta e aprovação envolvendo suas Associações Membro, as 25 associações-membro da CFU, filiadas à Fifa, expressaram apoio coletivo à reeleição de Gianni Infantino como Presidente da Fifa nas próximas eleições presidenciais de 2027. A CFU reconhece as iniciativas de desenvolvimento da Fifa, incluindo investimentos em infraestrutura de futebol, programas técnicos, competições, futebol juvenil e feminino, e fortalecimento da capacidade institucional", declarou a União Caribenha, em nota.
Além da CFU, a federação mexicana também manifestou apoio a Infantino. Assim, quase dois terços das associações membro da Concacaf, que reúne 41 países, estão dispostas a votar em Infantino.
Vale ressaltar, contudo, que manifestações conjuntas não garantem votos. Ao todo, 211 associações estão aptas a votar na eleição de março do ano que vem, e eles são individualizados por países.
Infantino pode ter dirigente japonês e ex-zagueiro suíço como concorrentes
Até agora, apenas Gianni Infantino formalizou inscrição para concorrer (mais uma vez) à presidência. Outros dois candidatos, no entanto, já manifestaram interesse: o japonês Kozo Tashima, que integra o Conselho da Fifa desde 2015 e tem o apoio da Associação Japonesa de Futebol (JFA); e o ex-zagueiro suíço Ramon Vega, que atuou no Tottenham. O prazo para inscrever uma chapa se encerra no próximo dia 18.
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