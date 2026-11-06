FIFA visita estádios de Portugal para a Copa do Mundo de 2030

A FIFA realizou uma série de visitas a estádios e instalações esportivas de Portugal que fazem parte do planejamento para a Copa do Mundo de 2030. A agenda, encerrada nesta sexta-feira (6), incluiu os três principais palcos portugueses previstos para o torneio: Estádio do Dragão, no Porto, e Da Luz e José Alvalade, em Lisboa.

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A delegação iniciou os trabalhos na segunda-feira e também conheceu campos de treinamento, complexos esportivos e estabelecimentos hoteleiros que poderão receber seleções e integrantes da organização durante a competição. A última etapa aconteceu na cidade do Porto, onde os representantes da entidade conheceram as estruturas ligadas ao Estádio do Dragão.

Segundo comunicado da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a visita serviu para acompanhar as condições das instalações e o planejamento desenvolvido pelas entidades envolvidas na preparação do Mundial.

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Portugal destaca preparação para a Copa do Mundo de 2030

António Laranjo, dirigente da Federação Portuguesa de Futebol que acompanhou a agenda, destacou a integração entre as instituições responsáveis pela organização do torneio. Segundo ele, a FIFA reconheceu o alinhamento e o comprometimento dos diferentes setores envolvidos no projeto português.

— Estamos agora a preparar o torneio de 2030, e esta organização caracteriza-se pela excelência. Todas as entidades envolvidas estão cientes de que temos de trabalhar — nós, Portugal, o Governo, as cidades, os clubes; é isto que estamos a fazer e é isto que apresentámos à FIFA — declarou.

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Laranjo também ressaltou que novas avaliações deverão acontecer até a realização da Copa, diante da quantidade de preparativos necessários.

— Esta é a última visita da FIFA a Portugal e certamente haverá outras, porque não resta muito tempo até 2030, mas há muito por fazer — acrescentou.

O secretário de Estado da Cultura, Juventude e Desporto de Portugal, Pedro Dias, também comentou os objetivos do país. O representante do governo afirmou que a intenção é proporcionar uma experiência positiva tanto para as delegações esportivas quanto para os torcedores e visitantes, além de garantir que os investimentos deixem benefícios duradouros.

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Estádio da Luz em Portugal (Foto: Divulgação/SL Benfica)

Copa do Mundo de 2030 será disputada em três continentes

A edição de 2030 terá uma organização inédita, com partidas distribuídas por três continentes. Portugal, Espanha e Marrocos serão os principais países-sede, enquanto Argentina, Paraguai e Uruguai receberão três jogos comemorativos em homenagem ao centenário da primeira Copa do Mundo, disputada em 1930.

A competição marcará os 100 anos do primeiro Mundial da história, realizado no Uruguai. A proposta é celebrar a trajetória do torneio com partidas também na América do Sul, região onde começou a história da competição.

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