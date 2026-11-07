Revelado pelo Flamengo e campeão da Libertadores de 2019, Matheus Thuler vive momento de destaque no futebol japonês. Aos 27 anos, o zagueiro é um dos principais nomes do Vissel Kobe na temporada 2026/27 e mantém uma sequência de regularidade na J1 League: disputou os 90 minutos das 13 rodadas da competição até aqui.

Mesmo sem ter conquistado espaço entre os titulares do Flamengo durante sua passagem pelo clube, Thuler fez parte do elenco campeão da Libertadores de 2019, quando permaneceu no banco de reservas na decisão contra o River Plate. Anos depois, o defensor construiu sua trajetória no Japão e se tornou uma peça importante da equipe.

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A regularidade é um dos destaques do brasileiro nesta temporada. Além de completar todas as partidas disputadas pelo Vissel Kobe no Campeonato Japonês, ele soma um gol e uma assistência. O próprio jogador atribui a sequência à dedicação nos treinamentos e aos cuidados com a preparação física.

— Manter essa sequência de jogos é algo que valorizo muito. Trabalho diariamente para estar à disposição, retribuir a confiança da comissão técnica e ajudar meus companheiros dentro de campo. Essa regularidade é resultado de muita dedicação e cuidado com a preparação. Procuro estar sempre bem fisicamente para corresponder quando o time precisa e manter esse nível de desempenho ao longo da temporada — afirmou.

Matheus Thuler no Vissel Kobe (Foto: Divulgação)

Ex-Flamengo se destaca entre os defensores do Campeonato Japonês

O desempenho de Thuler também aparece nos números defensivos. O zagueiro soma 85 cortes e ocupa a terceira posição no ranking geral da J1 League nesse fundamento. Além disso, lidera o elenco do Vissel Kobe em chutes bloqueados, com dez registros.

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O brasileiro valorizou os indicadores e destacou a importância do trabalho coletivo para o desempenho defensivo da equipe.

— Fico feliz por contribuir defensivamente e fazer parte de uma equipe que apresenta números tão sólidos. Os chutes bloqueados são resultado de concentração, bom posicionamento e entrega de todo o sistema defensivo. Temos um grupo muito comprometido, que trabalha coletivamente para dificultar ao máximo as ações dos adversários. Estar entre os destaques da liga nesse fundamento é motivo de orgulho, porém o mais importante é seguir contribuindo para que o Vissel Kobe alcance seus objetivos — completou.

Matheus Thuler no Vissel Kobe (Foto: Divulgação)

Thuler acumula títulos e prêmios individuais no Japão

A boa fase dá sequência a uma trajetória vitoriosa no futebol japonês. Desde que chegou ao país, em 2022, Thuler conquistou três títulos do Campeonato Japonês, em 2023, 2024 e na temporada 2025/26, disputada em formato especial durante a transição para o calendário europeu. O defensor também levantou a Copa do Imperador em 2024.

Atualmente, o Vissel Kobe ocupa a quinta colocação do Campeonato Japonês, com 26 pontos, quatro a menos que o líder. A equipe também apresenta a quarta melhor defesa da competição.

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O próximo compromisso será neste domingo (8), contra o Urawa Reds, pela 14ª rodada, às 2h (de Brasília), no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio.

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