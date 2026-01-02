O mundo amanheceu em 2026 sob clima de comoção após a tragédia provocada por um incêndio em um bar na Suíça, durante uma festa de Ano Novo, na quinta-feira (1º). De acordo com autoridades locais, o incidente deixou cerca de 40 mortos e 115 feridos. Entre os casos mais graves está o do jogador francês Tahirys dos Santos, de 19 anos, atleta do Metz, da Ligue 1, que permanece hospitalizado em estado crítico.

O meio-campista atua nas categorias de base e possui dupla nacionalidade, francesa e cabo-verdiana. Em comunicado oficial, o clube informou que o jogador sofreu queimaduras graves e foi transferido de avião para um hospital na Alemanha, onde segue internado sob cuidados médicos.

— Profundamente abalados com a notícia, dirigentes, jogadores, comissão técnica e funcionários do clube estão em choque e unem seus pensamentos em apoio a Tahirys, neste momento em que ele enfrenta a dor — escreveu o Metz.

O clube comunicou ainda que atua em conjunto com as autoridades médicas para viabilizar a transferência do jovem a um hospital na França. O Ministério das Relações Exteriores francês, por sua vez, confirmou que nove cidadãos do país ficaram feridos no incêndio, enquanto outros oito seguem desaparecidos.

Incêndio na Suíça ❓

A tragédia ocorreu no bar Le Constellation, situado na estação de esqui de Crans-Montana, durante uma festa de Ano Novo. Segundo as autoridades, o incêndio teve início por volta de 1h30 da quinta-feira, 1º de janeiro, no horário local, após uma explosão no interior do estabelecimento. A causa ainda não foi oficialmente confirmada, mas as investigações preliminares indicam a possibilidade de um acidente provocado pelo uso de garrafas com faíscas e sinalizadores, que teriam entrado em contato com material inflamável no ambiente interno.

Entre as vítimas há pessoas de diversas nacionalidades, e a identificação dos corpos exigiu uma força-tarefa coordenada pelas autoridades locais, em um episódio que gerou forte comoção internacional. Entre os falecidos está o golfista italiano Emanuele Galeppini, de apenas 16 anos.

