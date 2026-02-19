Técnico do Bayern elege brasileiro como adversário mais difícil que enfrentou

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, afirmou que Ronaldinho Gaúcho foi o adversário que mais o impressionou ao longo da carreira como jogador. A declaração foi feita durante um evento com jovens torcedores do clube alemão, no qual o ex-zagueiro também citou Lionel Messi e Cristiano Ronaldo como "fenômenos" de sua geração.

— Messi e Ronaldo são fenômenos, mas Ronaldinho foi quem mais me impressionou em um jogo. Vocês o conhecem? — disse Kompany aos torcedores.

A fala repercutiu na imprensa europeia. Como atleta profissional entre 2003 e 2020, o belga disputou mais de 600 partidas e enfrentou alguns dos principais nomes do futebol mundial, entre eles Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldinho. No mesmo encontro, Kompany revelou que o ex-zagueiro francês Marcel Desailly foi seu principal ídolo na infância. O treinador destacou as conquistas do defensor, campeão mundial com a França em 1998.

— Conhecem o Marcel Desailly? Ele é provavelmente uma daquelas cartas lendárias no jogo FIFA. Era o meu ídolo. Um defesa forte, que também ganhou a Copa do Mundo com a França e foi uma grande inspiração — afirmou.

Carreira de Kompany, hoje treinador do Bayern

Kompany orienta Bayern contra o Flamengo no Mundial (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Revelado pelo Anderlecht, Kompany ganhou projeção internacional no Hamburgo antes de se transferir para o Manchester City, onde se tornou capitão e referência técnica. Pelo clube inglês, conquistou quatro títulos da Premier League e outras competições nacionais, participando do processo de consolidação da equipe entre as principais forças do futebol inglês.

Pela seleção da Bélgica, integrou a chamada geração de ouro, disputando Copas do Mundo e Eurocopas. No Mundial de 2018, a equipe terminou na terceira colocação. Após encerrar a carreira como jogador no Anderlecht, iniciou a trajetória como treinador e, posteriormente, assumiu o comando do Bayern de Munique.

