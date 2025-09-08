menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Imprensa europeia sobre recorde de Memphis Depay: ‘Vem brilhando no Brasil também’

Passagem pelo Corinthians foi destacada pelo Diario AS

Memphis não encara o Juventude (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
Memphis Depay em ação pelo Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes,
Dia 08/09/2025
13:38
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste domingo (7), Memphis Depay fez história e se tornou maior artilheiro da seleção da Holanda. O jogador superou Robin van Persie e alcançou a marca de 51 gols com a Laranja Mecânica. O feito fez a imprensa espanhola repercurtir. O "Diario AS" afirmou que o jogador explodiu após deixar o Atlético de Madrid, afirmando que seu recorde refletiu após bom desempenho no Brasil.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Um dos grandes astros do Corinthians, Memphis Depay escreveu seu nome na história do futebol europeu. O Diario AS, da Espanha, afirmou que era questão de tempo para o atacante quebrar o recorde de gols da Holanda, e destacou o jogador é o típico atleta que brilha mais na seleção do que no próprio clube. Entretanto, na nota o jornal faz uma ressalva, afirmando que Memphis tem feito um bom trabalho no Timão.

Memphis Depay comemorando gol pela seleção da Holanda (Foto; Divulgação/OnsOranje)
Memphis Depay comemorando gol pela seleção da Holanda (Foto; Divulgação/OnsOranje)

O AS refletiu sobre as passagens de Memphis por clubes, afirmando que o jogador surgiu meteoricamente no PSV, mas no Manchester United não conseguiu demonstrar o seu futebol. Renasceu no Lyon, fazendo história na equipe francesa, mas no Barcelona viveu momentos de altos e baixos, assim como no Atlético de Madrid, clube com que assinou após deixar os blaugranas. No Corinthians, o jornal afirmou que o atacante "também vem brilhando", assim se reencontrando com o futebol e, consequentemente, se destacando.

Tal destaque no Brasil, foi o suficiente para Memphis Depay garantir a liderança dos artilheiros históricos da Holanda. Se abaixo em clubes, o atacante sempre teve a confiança do país, na boa fase o jogador tem ainda mais prestígio. Desta forma, o recorde de gols da Laranja Mecânica estaria diretamente atrelado ao período de Memphis no Corinthians.

Memphis Depay 🤝 Holanda

Memphis estreou pela seleção principal dos Países Baixos em 15 de outubro de 2013, em partida válida pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014. No Mundial, realizado no Brasil, destacou-se ao marcar o gol da vitória contra a Austrália. Na ocasião, tornou-se o jogador neerlandês mais jovem a marcar em Copas, aos 20 anos e quatro meses. Durante o torneio, também balançou as redes contra o Chile, e foi indicado ao prêmio de Melhor Jogador Jovem, vencido pelo francês Paul Pogba.

Durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar, marcou nas oitavas de final contra os Estados Unidos e assumiu a vice-liderança entre os maiores goleadores da história da seleção, ficando atrás apenas de Van Persie. Três anos depois, em junho de 2025, igualou os 50 gols do ex-atacante ao marcar duas vezes contra Malta, nas Eliminatórias para a Copa de 2026.

🔟 Maiores artilheiros da seleção da Laranja Mecânica 🟠

  1. Depay: 53 gols em 104 jogos
  2. Van Persie: 50 gols em 102 jogos
  3. Klaas-Jan Huntelaar: 42 gols em 76 jogos
  4. Kluivert: 40 gols em 79 jogos
  5. Bergkamp: 37 gols em 79 jogos
  6. Robben: 37 gols em 96 jogos
  7. Faas Wilkes: 35 gols em 38 jogos
  8. Van Nistelrooy: 35 gols em 70 jogos
  9. Abe Lenstra: 33 gols em 47 jogos
  10. Johan Cruyff: 33 gols em 48 jogos

circulo com pontos dentroTudo sobre

