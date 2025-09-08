Uli Hoeness, presidente do Bayern de Munique, descartou a contração em definitivo de Nicolas Jackson, novo reforço do clube. Segundo o dirigente, o atacante senegalês retornará ao Chelsea após o fim do contrato com o time alemão.

O Bayern de Munique anunciou a contratação de Nicolas Jackson por empréstimo no início do mês de setembro. A equipe alemã desembolsou 13,5 milhões de euros para contar com o jogador por um ano. O contrato conta com opção de compra no valor de 56 milhões de euros caso o atleta seja titular em 40 partidas como titular ao longa temporada.

Presidente do Bayern, Uli Hoeness (à esquerda), recebe prêmio da Liga Alemã de Futebol (Foto: Reprodução Bayern / X)

Em entrevista ao Canal Sport1, ao ser questionado sobre a possibilidade de um acordo em definitivo, Uli Hoeness foi direto e afirmou que o atleta está fora dos planos do Bayern. Jackson chega para ser reserva imediato de Harry Kane, um dos principais jogadores do time alemão.

— Definitivamente, não haverá um contrato permanente. Isso só acontece se ele jogar 40 jogos como titular, o que nunca vai acontecer. — afirmou o dirigente

Além disso, Hoeness revelou os bastidores da negociação, que contou com o investimento do próprio atleta e seus representantes para a realização do empréstimo.

— O jogador e seu agente contribuem com 3 milhões de euros, então pagamos uma taxa de empréstimo de 13,5 milhões. — completou o presidente do Bayern.

Uli Hoeness também alfinetou o Barcelona em entrevista recente ao portal de notícias alemão. Para o dirigente, o clube catalão é um exemplo negativo de administração financeira e explicou o modelo de negociações do clube bávaro na última janela de transferências.

Nicolas Jackson no Bayern

Nicolas Jackson chega ao time alemão após duas temporadas no Chelsea. Apesar dos bons números (30 gols em 81 jogos), o jovem senegalês perdeu espaço no elenco após as contratações de Liam Delap e João Pedro para o Mundial de Clubes. Em entrevista ao site do Bayern de Munique, o jogador disse estar empolgado com a transferência e espera ter mais espaço no clube bávaro.

Nicolas Jackson, novo reforço do Bayeen de Munique (Foto: Divulgação/Bayern)

— Estou muito feliz por agora fazer parte deste grande clube. O Bayern é um dos melhores clubes do mundo. Todos conhecem os nomes das lendas que jogaram aqui e sabem que este clube representa o maior sucesso. Tenho grandes objetivos e sonhos aqui e darei tudo de mim para ajudar o Bayern a conquistar mais títulos — afirmou Jackson.

