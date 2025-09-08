Campeão da Eurocopa em 2016 com Portugal, o técnico Fernando Santos anunciou, nesta segunda-feira (8), sua saída do comando da seleção do Azerbaijão. A decisão ocorreu após uma série de resultados negativos; durante sua passagem, foram 11 partidas disputadas, com nove derrotas e dois empates. A rescisão contratual foi confirmada três dias após a goleada por 5 a 0 sofrida diante da Islândia, na última sexta-feira (6), fora de casa, em jogo válido pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O treinador da seleção sub-21, Ayxan Abbasov, foi nomeado interinamente e dirigirá a lanterna do Grupo D no próximo compromisso, contra a Ucrânia, marcado para esta terça-feira (9), pela segunda rodada das Eliminatórias. Em sua última entrevista coletiva, ainda durante esta Data Fifa, Fernando foi questionado por diversos jornalistas sobre a possibilidade de deixar o cargo diante do desempenho insatisfatório. Na ocasião, afirmou que pretendia cumprir o contrato até o fim. Após o anúncio oficial, Santos agradeceu ao presidente da Federação de Futebol do Azerbaijão (AFFA) pelo apoio, elogiou a recepção dos torcedores e explicou os objetivos iniciais de seu trabalho no país.

continua após a publicidade

— O objetivo que me foi proposto pela Federação do Azerbaijão em junho de 2024 foi o de reformular as bases do futebol do país sob o ponto de vista técnico e infra-estrutural, passando pelos quadros competitivos e pela formação, para apresentar uma equipa competitiva nas qualificatórias da Eurocopa de 2028. Apresentei, com as devidas adaptações, um plano abrangente, em setembro de 2024, à semelhança de outros projetos que elaborei em federações onde trabalhei. Espero que esse projeto possa vir a ser útil à AFFA e que motive o investimento necessário para criar e desenvolver talentos futebolísticos que possibilitem melhores resultados no futuro. Desejo a todos as maiores felicidades.

Carreira de Fernando Santos 📋

Após destacar-se no futebol português e grego, Santos assumiu o comando da seleção de sua nação em 2014. Seu principal feito na carreira foi a conquista da Eurocopa de 2016, o primeiro título de grande expressão da história de Portugal. Permaneceu no cargo até 2022, ano em que foi demitido por não conseguir extrair o máximo de uma geração considerada tecnicamente qualificada. Posteriormente, passou pela seleção da Polônia e pelo Beşiktaş, da Turquia, até ser anunciado como treinador da seleção do Azerbaijão. Antes disso, dirigiu a Grécia, além de clubes como Estoril Praia, Estrela da Amadora, Porto, AEK Atenas, Panathinaikos, Sporting e Benfica.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.