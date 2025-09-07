Memphis Depay, do Corinthians, se torna o maior artilheiro da história da Holanda
Atacante marcou na partida contra a Lituânia deste domingo (7)
Memphis Depay fez história. O camisa 10 do Corinthians tornou-se o maior artilheiro da seleção da Holanda. Com o gol marcado na partida contra a Lituânia, neste domingo (7), o atacante alcançou a marca de 51 gols com a mítica camisa Laranja, e superou o histórico Robin van Persie na lista de maiores goleadores do país.
Memphis precisou de apenas 11 minutos para marcar o simbólico gol do recorde. Em jogada construída por Cody Gakpo pela esquerda, o atacante levou até a linha de fundo e cruzou de perna esquerda, em meia altura, para a área. Depay finalizou de primeira com a perna direita, próximo à pequena área, e abriu o placar. Com a vitória, a Holanda assumiu a liderança do Grupo G, somando 10 pontos. Confira o lance:
Memphis Depay 🤝 Holanda
Memphis estreou pela seleção principal dos Países Baixos em 15 de outubro de 2013, em partida válida pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014. No Mundial, realizado no Brasil, destacou-se ao marcar o gol da vitória contra a Austrália. Na ocasião, tornou-se o jogador neerlandês mais jovem a marcar em Copas, aos 20 anos e quatro meses. Durante o torneio, também balançou as redes contra o Chile, e foi indicado ao prêmio de Melhor Jogador Jovem, vencido pelo francês Paul Pogba.
Durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar, marcou nas oitavas de final contra os Estados Unidos e assumiu a vice-liderança entre os maiores goleadores da história da seleção, ficando atrás apenas de Van Persie. Três anos depois, em junho de 2025, igualou os 50 gols do ex-atacante ao marcar duas vezes contra Malta, nas Eliminatórias para a Copa de 2026.
🔟 Maiores artilheiros da seleção da Laranja 🟠
- Memphis Depay
- Jogos: 104
- Minutos para marcar um gol:
- Gols por jogo:
- Gols: 51
- Robin van Persie
- Jogos: 102
- Minutos para marcar um gol: 147'
- Gols por jogo: 0,49
- Gols: 50
- Klaas-Jan Huntelaar
- Jogos: 76
- Minutos para marcar um gol: 104'
- Gols por jogo: 0,55
- Gols: 42
- Patrick Kluivert
- Jogos: 79
- Minutos para marcar um gol: 148'
- Gols por jogo: 0,51
- Gols: 40
- Dennis Bergkamp
- Jogos: 79
- Minutos para marcar um gol: 172'
- Gols por jogo: 0,47
- Gols: 37
- Arjen Robben
- Jogos: 96
- Minutos para marcar um gol: 200'
- Gols por jogo: 0,39
- Gols: 37
- Faas Wilkes
- Jogos: 38
- Minutos para marcar um gol: 99'
- Gols por jogo: 0,92
- Gols: 35
- Ruud van Nistelrooy
- Jogos: 70
- Minutos para marcar um gol: 130'
- Gols por jogo: 0,50
- Gols: 35
- Abe Lenstra
- Jogos: 47
- Minutos para marcar um gol: 129'
- Gols por jogo: 0,70
- Gols: 33
- Johan Cruyff
- Jogos: 48
- Minutos para marcar um gol: 130'
- Gols por jogo: 0,69
- Gols: 33
