imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Memphis Depay, do Corinthians, se torna o maior artilheiro da história da Holanda

Atacante marcou na partida contra a Lituânia deste domingo (7)

Memphis comemora gol marcado pela Holanda sobre Malta
imagem cameraMemphis Depay, camisa 10 dos Países Baixos (Foto: Divulgação)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 07/09/2025
13:12
Atualizado há 2 minutos
Memphis Depay fez história. O camisa 10 do Corinthians tornou-se o maior artilheiro da seleção da Holanda. Com o gol marcado na partida contra a Lituânia, neste domingo (7), o atacante alcançou a marca de 51 gols com a mítica camisa Laranja, e superou o histórico Robin van Persie na lista de maiores goleadores do país.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Memphis precisou de apenas 11 minutos para marcar o simbólico gol do recorde. Em jogada construída por Cody Gakpo pela esquerda, o atacante levou até a linha de fundo e cruzou de perna esquerda, em meia altura, para a área. Depay finalizou de primeira com a perna direita, próximo à pequena área, e abriu o placar. Com a vitória, a Holanda assumiu a liderança do Grupo G, somando 10 pontos. Confira o lance:

continua após a publicidade

Memphis Depay 🤝 Holanda

Memphis estreou pela seleção principal dos Países Baixos em 15 de outubro de 2013, em partida válida pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014. No Mundial, realizado no Brasil, destacou-se ao marcar o gol da vitória contra a Austrália. Na ocasião, tornou-se o jogador neerlandês mais jovem a marcar em Copas, aos 20 anos e quatro meses. Durante o torneio, também balançou as redes contra o Chile, e foi indicado ao prêmio de Melhor Jogador Jovem, vencido pelo francês Paul Pogba.

Durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar, marcou nas oitavas de final contra os Estados Unidos e assumiu a vice-liderança entre os maiores goleadores da história da seleção, ficando atrás apenas de Van Persie. Três anos depois, em junho de 2025, igualou os 50 gols do ex-atacante ao marcar duas vezes contra Malta, nas Eliminatórias para a Copa de 2026.

continua após a publicidade

🔟 Maiores artilheiros da seleção da Laranja 🟠

  1. Memphis Depay
    • Jogos: 104
  2. Minutos para marcar um gol:
  3. Gols por jogo:
  4. Gols: 51
  5. Robin van Persie
    • Jogos: 102
  6. Minutos para marcar um gol: 147'
  7. Gols por jogo: 0,49
  8. Gols: 50
  9. Klaas-Jan Huntelaar
    • Jogos: 76
  10. Minutos para marcar um gol: 104'
  11. Gols por jogo: 0,55
  12. Gols: 42
  13. Patrick Kluivert
    • Jogos: 79
  14. Minutos para marcar um gol: 148'
  15. Gols por jogo: 0,51
  16. Gols: 40
  17. Dennis Bergkamp
    • Jogos: 79
  18. Minutos para marcar um gol: 172'
  19. Gols por jogo: 0,47
  20. Gols: 37
  21. Arjen Robben
    • Jogos: 96
  22. Minutos para marcar um gol: 200'
  23. Gols por jogo: 0,39
  24. Gols: 37
  25. Faas Wilkes
    • Jogos: 38
  26. Minutos para marcar um gol: 99'
  27. Gols por jogo: 0,92
  28. Gols: 35
  29. Ruud van Nistelrooy
    • Jogos: 70
  30. Minutos para marcar um gol: 130'
  31. Gols por jogo: 0,50
  32. Gols: 35
  33. Abe Lenstra
    • Jogos: 47
  34. Minutos para marcar um gol: 129'
  35. Gols por jogo: 0,70
  36. Gols: 33
  37. Johan Cruyff
    • Jogos: 48
  38. Minutos para marcar um gol: 130'
  39. Gols por jogo: 0,69
  40. Gols: 33

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-PRESSER
Memphis Depay em treinamento pela seleção da Holanda (Foto: Maurice van Steen/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
