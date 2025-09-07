O Bahia se consagrou, na noite de sábado (6), como o maior campeão da história da Copa do Nordeste. Após vencer o Confiança por 4 a 1 na última quarta-feira, em Aracaju, o Tricolor confirmou o título com uma goleada por 5 a 0 diante de um público recorde na temporada, na Arena Fonte Nova, e garantiu o pentacampeonato regional. Tiago, autor de três gols, além de Lucho Rodríguez e Rezende, construíram o placar expressivo. O título, inclusive, repercutiu na imprensa internacional especializada.

O jornal espanhol "As", em matéria assinada pelo jornalista Juan Lopesino, destacou a hegemonia do Bahia no cenário nordestino. A publicação revisitou a campanha do clube, que eliminou Fortaleza e Ceará — os principais concorrentes ao título — nas fases decisivas, até conquistar o quinto troféu da competição. O texto também ressaltou que o Esquadrão não vencia o torneio desde 2021 e, desde então, não havia voltado a disputar uma final.

Além disso, foi destacado que o Bahia representa o Brasil no Grupo City, holding sediada no Reino Unido responsável pela gestão de diversos clubes de futebol ao redor do mundo. O conglomerado, que leva o nome do Manchester City — sua principal equipe —, atua como empresa-mãe do clube inglês. Veja a seguir a repercussão do título do Bahia:

Tradução: Bahia reina no Nordeste (título). O time do Grupo City derrotou o Confiança na final da Copa do Nordeste e conquistou seu quinto título em um clima formidável na Arena Fonte Nova (subtítulo).

Campanha 🔢

— Nas quartas de final, o time de Rogério Ceni derrotou Fortaleza e Ceará nas semifinais, indiscutivelmente os outros dois grandes candidatos ao título. No jogo de ida contra o Confiança, o título já estava garantido com uma vitória por 4 a 1, e no jogo de volta, o placar já marcava 5 a 0 no intervalo.

Destaques ⚽

— Luciano Rodríguez , que desta vez não foi convocado por Marcelo Bielsa, marcou nos dois jogos finais e demonstrou sua atual fase. No entanto, a estrela do segundo jogo foi o jovem Tiago Souza, que marcou três gols. Ele também marcou o único gol da semifinal contra o Ceará.

Esquadrão 🏆

— O Bahia não vence este prestigiado torneio desde 2021. Aliás, nem sequer disputou uma final desde aquela edição. Tempo demais para um projeto grandioso, com um elenco poderoso que chegou a disputar a Libertadores nesta temporada.

