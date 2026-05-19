Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (19/05/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Nesta terça-feira (19), a agenda do futebol conta com jogos decisivos da Premier League nas duas pontas da tabela entre Bournemouth x Manchester City e Chelsea x Tottenham, em disputas que envolvem o título inglês e a zona de rebaixamento. O dia também conta com brasileiros na Libertadores e Sul-Americana, com Fluminense, Mirassol, Cruzeiro e São Paulo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 19 de maio de 2026):
Premier League (Campeonato Inglês)
15h30 – Bournemouth x Manchester City – ESPN e Disney+
16h15 – Chelsea x Tottenham – Disney+
Copa Libertadores
19h – Fluminense x Bolívar – ESPN e Disney+
19h – Rosario Central x Universidad Central – ESPN 4 e Disney+
19h – Coquimbo Unido x Deportes Tolima – Paramount+
21h – Always Ready x Mirassol – Paramount+
21h – Independiente Santa Fe x Platense – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Boca Juniors x Cruzeiro – Paramount+
23h – Independiente del Valle x Libertad – ESPN 4 e Disney+
Copa Sul-Americana
19h – Audax Italiano x Barracas Central – Paramount+
19h – Montevideo City Torque x Deportivo Riestra – Paramount+
21h30 – São Paulo x Millonarios – SBT, ESPN e Disney+
23h – América de Cali x Tigre – Paramount+
23h – Deportivo Cuenca x Deportivo Recoleta – Disney+
