Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (19/05/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/05/2026
06:00
Cruzeiro x Boca Juniors pela Libertadores (Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)
Nesta terça-feira (19), a agenda do futebol conta com jogos decisivos da Premier League nas duas pontas da tabela entre Bournemouth x Manchester City e Chelsea x Tottenham, em disputas que envolvem o título inglês e a zona de rebaixamento. O dia também conta com brasileiros na Libertadores e Sul-Americana, com Fluminense, Mirassol, Cruzeiro e São Paulo.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 19 de maio de 2026):

Premier League (Campeonato Inglês)

15h30 – Bournemouth x Manchester City – ESPN e Disney+
16h15 – Chelsea x Tottenham – Disney+

Copa Libertadores

19h – Fluminense x Bolívar – ESPN e Disney+
19h – Rosario Central x Universidad Central – ESPN 4 e Disney+
19h – Coquimbo Unido x Deportes Tolima – Paramount+
21h – Always Ready x Mirassol – Paramount+
21h – Independiente Santa Fe x Platense – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Boca Juniors x Cruzeiro – Paramount+
23h – Independiente del Valle x Libertad – ESPN 4 e Disney+

Jogadores do Fluminense comemoram contra o Operário (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Copa Sul-Americana

19h – Audax Italiano x Barracas Central – Paramount+
19h – Montevideo City Torque x Deportivo Riestra – Paramount+
21h30 – São Paulo x Millonarios – SBT, ESPN e Disney+
23h – América de Cali x Tigre – Paramount+
23h – Deportivo Cuenca x Deportivo Recoleta – Disney+

