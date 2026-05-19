Freiburg x Aston Villa: onde assistir, horário e prováveis escalações da final da Europa League
As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (20)
- Matéria
- Mais Notícias
Freiburg e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 16h (de Brasília), no Besiktas Park, em Istambul, na Turquia, pela grande final da Europa League. A decisão terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video e pela CazéTV.
Relacionadas
- Seleção Brasileira
Andrey Santos se pronuncia sobre ausência na convocação da Seleção: ‘Cabeça erguida’
Seleção Brasileira19/05/2026
- Seleção Brasileira
Convocação da Seleção: entenda como Weverton conquistou vaga ‘nos acréscimos’
Seleção Brasileira19/05/2026
- Seleção Brasileira
Do gol ao ataque: o que indicam as escolhas de Ancelotti na convocação?
Seleção Brasileira19/05/2026
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Freiburg chega embalado para a maior decisão continental de sua história recente. A equipe alemã eliminou o Braga nas semifinais após perder por 2 a 1 em Portugal e vencer por 3 a 1 na Alemanha, garantindo a classificação diante da torcida.
Além da campanha europeia, o Freiburg encerrou a Bundesliga em sétimo lugar e assegurou vaga na próxima edição da Conference League. No último compromisso antes da final, o time goleou o RB Leipzig por 4 a 1, aumentando a confiança para a decisão em Istambul.
Apesar do bom momento, o técnico Julian Schuster terá problemas importantes no elenco. Yuito Suzuki, Patrick Osterhage e Daniel-Kofi Kyereh seguem fora por lesão.
Do outro lado, o Aston Villa tenta conquistar novamente um título continental após mais de quatro décadas. O único troféu europeu do clube veio em 1982, quando venceu o Bayern de Munique na final da Champions League.
Na semifinal da Europa League, os ingleses atropelaram o Nottingham Forest por 4 a 0 na partida de volta, após derrota por 1 a 0 no primeiro jogo. A equipe de Unai Emery também vive grande fase na Premier League, ocupando a quarta colocação e já garantida na próxima Champions League.
No fim de semana, os Villans venceram o Liverpool por 4 a 2 e chegam confiantes para a final. Porém, Emery também terá baixas importantes: Boubacar Kamara, Amadou Onana e Alysson Edward estão lesionados e não jogam.
Caso a partida termine empatada no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos. Persistindo a igualdade, o campeão será definido nos pênaltis.
Tudo sobre Freiburg x Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Freiburg 🆚 Aston Villa
Europa League – Final
📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Besiktas Park, em Istambul, na Turquia.
👁️ Onde assistir: Amazon Prime Video e CazéTV (YouTube).
🕴️ Árbitro: François Letexier (FRA)
🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Freiburg
Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart e Treu; Höfler e Eggestein; Grifo, Manzambi e Beste; Matanovic.
Técnico: Julian Schuster.
🟣 Aston Villa
Emiliano Martínez; Lindelöf, Konsa e Pau Torres; Cash, Bogarde, McGinn, Tielemans e Digne; Watkins e Rogers.
Técnico: Unai Emery.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias