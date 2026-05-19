Freiburg x Aston Villa: onde assistir, horário e prováveis escalações da final da Europa League

As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (20)

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/05/2026
14:30
As equipes se enfrentam pela final da Europa League (Foto: Arte: Lance!)
Freiburg e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 16h (de Brasília), no Besiktas Park, em Istambul, na Turquia, pela grande final da Europa League. A decisão terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video e pela CazéTV.

Como chegam as equipes para o jogo?

O Freiburg chega embalado para a maior decisão continental de sua história recente. A equipe alemã eliminou o Braga nas semifinais após perder por 2 a 1 em Portugal e vencer por 3 a 1 na Alemanha, garantindo a classificação diante da torcida.

Além da campanha europeia, o Freiburg encerrou a Bundesliga em sétimo lugar e assegurou vaga na próxima edição da Conference League. No último compromisso antes da final, o time goleou o RB Leipzig por 4 a 1, aumentando a confiança para a decisão em Istambul.

Apesar do bom momento, o técnico Julian Schuster terá problemas importantes no elenco. Yuito Suzuki, Patrick Osterhage e Daniel-Kofi Kyereh seguem fora por lesão.

Do outro lado, o Aston Villa tenta conquistar novamente um título continental após mais de quatro décadas. O único troféu europeu do clube veio em 1982, quando venceu o Bayern de Munique na final da Champions League.

Na semifinal da Europa League, os ingleses atropelaram o Nottingham Forest por 4 a 0 na partida de volta, após derrota por 1 a 0 no primeiro jogo. A equipe de Unai Emery também vive grande fase na Premier League, ocupando a quarta colocação e já garantida na próxima Champions League.

No fim de semana, os Villans venceram o Liverpool por 4 a 2 e chegam confiantes para a final. Porém, Emery também terá baixas importantes: Boubacar Kamara, Amadou Onana e Alysson Edward estão lesionados e não jogam.

Caso a partida termine empatada no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos. Persistindo a igualdade, o campeão será definido nos pênaltis.

Tudo sobre Freiburg x Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Freiburg 🆚 Aston Villa
Europa League – Final

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Besiktas Park, em Istambul, na Turquia.
👁️ Onde assistir: Amazon Prime Video e CazéTV (YouTube).
🕴️ Árbitro: François Letexier (FRA)
🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Freiburg
Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart e Treu; Höfler e Eggestein; Grifo, Manzambi e Beste; Matanovic.
Técnico: Julian Schuster.

🟣 Aston Villa
Emiliano Martínez; Lindelöf, Konsa e Pau Torres; Cash, Bogarde, McGinn, Tielemans e Digne; Watkins e Rogers.
Técnico: Unai Emery.

