menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Imprensa espanhola repercute momento de joia do Real Madrid: 'Correndo um risco'

Jogador ainda busca corresponder às expectativas da torcida

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/01/2026
15:51
Franco Mastantuono em ação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)
imagem cameraFranco Mastantuono e Arda Güler são dois jovens do elenco do Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um dos diversos jovens que integram o elenco do Real Madrid, Franco Mastantuono chegou ao clube com grande expectativa. Apesar de mostrar bons momentos, o atacante perdeu minutagem nos últimos jogos e vê a possibilidade de jogar a Copa do Mundo com a Argentina mais distante. Por isso, a virada de ano pode representar uma virada de chave para para o camisa 30.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Treinador alfineta Barcelona antes de clássico: 'Não podem dar lições de moral'

O começo de Mastantuono no Real Madrid foi de muitas oportunidades. Não à toa, o jogador foi titular em sete de 11 jogos em La Liga e de dois em três pela Champions League. O bom início também foi chancelado pelo técnico Xabi Alonso:

— Franco (Mastantuono) tem muitas valências, adoro a qualidade e a personalidade dele, mas o que mais gosto nele é a sua competitividade — disse Xabi.

continua após a publicidade
Mastantuono - Real Madrid
Franco Mastantuono em ação pelo Real Madrid (Foto: Alberto Gardin/AFP)

Ao todo, o argentino possui um gol marcado e nenhuma assistência com a equipe. Seu último jogo como titular foi contra o Valencia, cerca de dois meses atrás. Após esta partida, Mastantuono precisou tratar uma pubalgia, que o incomodava desde a Copa do Mundo de Clubes, quando ainda defendia o River Plate.

Mesmo com o momento abaixo, Mastantuono busca dar a volta por cima em 2026. O atacante de 18 anos terá a segunda metade da temporada europeia para mostrar seu potencial e alcançar uma vaga entre os 26 atletas de Scaloni para Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O atleta do Real Madrid já foi convocado duas vezes para defender a Albiceleste e entrou em campo em três oportunidades. Mastantuono não balançou as redes e não deu assistência para gol.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias