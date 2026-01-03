Imprensa espanhola repercute momento de joia do Real Madrid: 'Correndo um risco'
Jogador ainda busca corresponder às expectativas da torcida
- Matéria
- Mais Notícias
Um dos diversos jovens que integram o elenco do Real Madrid, Franco Mastantuono chegou ao clube com grande expectativa. Apesar de mostrar bons momentos, o atacante perdeu minutagem nos últimos jogos e vê a possibilidade de jogar a Copa do Mundo com a Argentina mais distante. Por isso, a virada de ano pode representar uma virada de chave para para o camisa 30.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Jornal espanhol expõe situação de Kylian Mbappé no Real Madrid: ‘Impossível’
Futebol Internacional03/01/2026
- Futebol Internacional
Danilo, do Flamengo, recebe homenagem da Juventus antes de jogo da Serie A
Futebol Internacional03/01/2026
- Futebol Internacional
Barcelona acerta com joia e fecha primeira contratação de 2026
Futebol Internacional03/01/2026
➡️Treinador alfineta Barcelona antes de clássico: 'Não podem dar lições de moral'
O começo de Mastantuono no Real Madrid foi de muitas oportunidades. Não à toa, o jogador foi titular em sete de 11 jogos em La Liga e de dois em três pela Champions League. O bom início também foi chancelado pelo técnico Xabi Alonso:
— Franco (Mastantuono) tem muitas valências, adoro a qualidade e a personalidade dele, mas o que mais gosto nele é a sua competitividade — disse Xabi.
Ao todo, o argentino possui um gol marcado e nenhuma assistência com a equipe. Seu último jogo como titular foi contra o Valencia, cerca de dois meses atrás. Após esta partida, Mastantuono precisou tratar uma pubalgia, que o incomodava desde a Copa do Mundo de Clubes, quando ainda defendia o River Plate.
Mesmo com o momento abaixo, Mastantuono busca dar a volta por cima em 2026. O atacante de 18 anos terá a segunda metade da temporada europeia para mostrar seu potencial e alcançar uma vaga entre os 26 atletas de Scaloni para Copa do Mundo.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O atleta do Real Madrid já foi convocado duas vezes para defender a Albiceleste e entrou em campo em três oportunidades. Mastantuono não balançou as redes e não deu assistência para gol.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias