Jornal espanhol expõe situação de Kylian Mbappé no Real Madrid: 'Impossível'

O Real Madrid enfrenta uma corrida contra o relógio e a lógica médica para tentar contar com Kylian Mbappé na disputa da Supercopa da Espanha. O atacante francês teve uma entorse no joelho esquerdo confirmada em exames realizados no último dia 31 de dezembro, após o treino aberto ao público. A lesão já o veta definitivamente da partida contra o Betis neste domingo (4), mas, segundo o jornal espanhol "As," o clube ainda se agarra a uma réstia de esperança — classificada internamente como um "impossível" — para tê-lo em campo na Arábia Saudita.

A lesão é fruto de um desgaste acumulado: o jogador francês teria jogado 270 minutos — em partidas contra Alavés, Sevilla e Talavera — com a articulação já lesionada, até o joelho finalmente ceder. O prazo convencional para esse tipo de entorse é de duas a três semanas de afastamento. Contudo, o clube não descarta totalmente sua presença na semifinal contra o Atlético de Madrid, no dia 8 de janeiro, ou em uma eventual final no dia 11, apostando em uma recuperação parcial que permita ao atleta atuar "no sacrifício".

Dependência?

A urgência do Real Madrid em recuperar Mbappé é justificada pelos números avassaladores do atacante. Sob o comando de Xabi Alonso, o francês foi responsável por 29 dos 52 gols marcados pela equipe — uma participação direta em 65,3% dos tentos merengues na temporada. Além disso, o astro igualou recentemente o recorde de Cristiano Ronaldo como o maior artilheiro do clube em um único ano, com 59 gols em 2025.

Sem o artilheiro da La Liga (18 gols) e da Champions League (9), a equipe perde não apenas seu instinto finalizador, mas sua principal liderança técnica. A conquista da Supercopa é vista como prioritária, já que pode representar o primeiro troféu do clube desde o título da Copa Intercontinental em 2024.

Mbappé comemora gol no jogo do Real Madrid contra o Girona (Foto: Josep Lago/AFP)

Alternativas

Para suprir a ausência de Mbappé, o técnico Xabi Alonso estuda duas alternativas principais. A primeira seria a entrada direta do jovem Gonzalo García, que brilhou como artilheiro do Mundial de Clubes com quatro gols. A segunda opção seria resgatar a formação de "diamante" utilizada com sucesso por Carlo Ancelotti no passado: uma dupla brasileira no ataque, formada por Vinicius Jr. e Rodrygo, com Jude Bellingham atuando como armador.

Esta mudança tática pode ser a oportunidade para os brasileiros recuperarem o protagonismo, já que ambos viram seus números de gols caírem sob a gestão de Xabi Alonso em comparação à era Ancelotti. Somados, Vini e Rodrygo marcaram apenas sete vezes nesta temporada, número muito inferior ao desempenho de Mbappé, que detém a preferência absoluta do treinador no esquema ofensivo.

Vinicius Junior comemora gol do Real Madrid diante do Mallorca (Foto: Thomas Coex / AFP)

