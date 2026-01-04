Filipe Luís esteve na mira de gigante europeu, diz jornal inglês

Filipe Luís, foi apontado como um dos candidatos para assumir o comando do Chelsea, da Inglaterra, em substituição a Enzo Maresca. Segundo informações divulgadas neste domingo (4) pelo jornal inglês "The Telegraph", o técnico do Flamengo disputou a preferência da diretoria com o britânico Liam Rosenior, atual treinador do Strasbourg.

O ex-lateral do Chelsea e do Flamengo está na lista final de técnicos da diretoria dos Blues, no entanto, a vaga deve ficar com Rosenior, movimento que evidencia o modelo de propriedade multiclube em que os Blues e o clube francês estão envolvidos. Filipe Luís possuí licença Conmebol A, que é reconhecida pela Uefa.

Filipe Luís, do Flamengo, na Final da Libertadores (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Conexão direta

Apesar do sucesso de Filipe Luís no Brasil e de sua identificação com os Blues, a escolha por Rosenior reflete a conexão direta entre o Chelsea e o Strasbourg, ambos controlados pela holding BlueCo. O treinador britânico se destacou por implementar um estilo de jogo atraente e levar a equipe à disputa da Conference League.

A iminente transferência gerou insatisfação entre os torcedores do Strasbourg. Grupos organizados exigem a renúncia do presidente Marc Keller, argumentando que o clube francês se tornou subserviente aos interesses do parceiro inglês. Críticos apontam que a saída do técnico no meio da temporada, somada a transações anteriores como a do capitão Emmanuel Emegha, demonstra o preço da perda de independência em troca de investimento financeiro.

Especulado no Chelsea, Liam Rosenior é treinador do Strasbourg (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)

Um mês decisivo sob comando interino

Com a saída de Maresca, o Chelsea enfrenta um mês desafiador. A equipe disputará nove jogos em quatro competições diferentes apenas em janeiro, incluindo as semifinais da Copa da Liga contra o Arsenal e duelos cruciais na Champions League.

O objetivo de retornar à principal competição europeia na próxima temporada permanece realista, mas a diretoria entendeu que a mudança era necessária para estancar a queda de rendimento, após o time desperdiçar 15 pontos em partidas que começou vencendo. Para o clássico deste domingo contra o Manchester City, o comando ficará a cargo de Calum McFarlane, técnico do sub-21, enquanto o clube finaliza os termos com Liam Rosenior.

João Pedro comemora gol do Chelsea sobre o Aston Villa (Foto: Glyn KIRK / AFP)

