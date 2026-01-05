O Manchester United oficializou, na manhã desta segunda-feira (5), a demissão de Ruben Amorim. A decisão veio após o empate por 1 a 1 com o Leeds United, pela 20ª rodada da Premier League, e uma entrevista coletiva marcada por declarações duras do treinador português. Contratado em novembro de 2024, Amorim deixa Old Trafford com a equipe na sexta colocação do campeonato inglês. Enquanto Darren Fletcher assume interinamente, a diretoria já avalia possíveis nomes para liderar um novo projeto esportivo.

Diante desse cenário, o Olheiro Lance! analisou treinadores que despontam como candidatos viáveis — seja pelo perfil tático, pelo momento de carreira ou pela compatibilidade com o perfil do clube.

Veja alguns dos possíveis nomes para assumir o Manchester United

Eddie Howe - Newcastle

Projeto sólido e estilo de pressão alta

Atual comandante do Newcastle, Eddie Howe é visto no futebol inglês como um "construtor de equipes". Depois de protagonizar o histórico crescimento do Bournemouth, o treinador assumiu os Magpies em 2021 e transformou um time ameaçado pelo rebaixamento em protagonista nacional.

O auge do trabalho veio em março de 2025, com a conquista da Copa da Liga Inglesa, encerrando um jejum de 70 anos sem títulos domésticos do clube. Taticamente, Howe consolidou um 4-3-3 intenso, com pressão alta, jogo vertical e grande aproveitamento de bolas paradas — marca registrada da equipe.

Eddie Howe quebrou tabu com a conquista da Copa da Liga Inglesa com o Newcastle (Foto: Glyn KIRK/AFP)

Thomas Tuchel - Inglaterra

Experiência na europeia, treinador "copeiro"

No comando da seleção inglesa desde janeiro de 2025, Thomas Tuchel adotou uma abordagem direta e altamente competitiva. Campeão da Champions League pelo Chelsea, o alemão é reconhecido pela leitura cirúrgica de jogos grandes e pela capacidade de montar times fortes em torneios eliminatórios.

Seu estilo combina posse controlada com ajustes táticos constantes, geralmente em esquemas como o 4-2-3-1 ou o 3-4-3.

Thomas Tuchel é um dos nomes cotados para assumir o Manchester United (Foto: Reprodução/Inglaterra)

Enzo Maresca - sem clube

Ideias modernas e disponível no mercado

Livre no mercado desde 1° de janeiro, após deixar o Chelsea, Enzo Maresca surge como uma opção ousada. Discípulo de Pep Guardiola, o italiano se destaca pelo futebol posicional, com laterais invertidos, controle do centro do campo e paciência na construção.

No Chelsea, conquistou a Conference League e o Mundial de Clubes em 2025, mas saiu em meio a divergências com a diretoria, apesar dos resultados.

Roberto De Zerbi - Olympique Marseille

Identidade ofensiva, alto risco e impacto imediato

Atualmente no Olympique Marseille, Roberto De Zerbi é um dos treinadores mais autorais do futebol europeu. Seu estilo, conhecido como "De Zerbi Ball", aposta na atração da pressão adversária para atacar espaços com passes verticais rápidos.

Intenso, emocional e fiel às próprias convicções, o italiano transforma equipes, mas também exige paciência institucional.

Oliver Glasner - Crystal Palace

Pragmatismo, organização e momento de alta

Oliver Glasner vive o melhor momento da carreira. À frente do Crystal Palace, conquistou a Copa da Inglaterra na última temporada, batendo o Manchester City na final, e levantou também a Community Shield, tornando-se o treinador mais vencedor da história do clube.

Com um sistema 3-4-2-1 sólido, focado em transições rápidas e organização defensiva, Glasner mostrou capacidade de competir contra gigantes.

