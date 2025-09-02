Ídolo do Real Madrid elogia Vini Jr
Atacante de 25 anos tem dois gols e uma assistência em três partidas na La Liga
- Matéria
- Mais Notícias
Dani Carvajal, lateral do Real Madrid, elogiou o desempenho de Vini Jr. nas rodadas iniciais da La Liga após a vitória contra o Mallorca no último sábado (30). Na ocasião, o atacante brasileiro marcou o gol que garantiu a terceira vitória seguida para o clube da capital espanhola.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Isak manda recado à torcida do Newcastle após acerto com Liverpool
Futebol Internacional02/09/2025
- Futebol Internacional
Atitude de goleiro Ochoa choca clube espanhol no fim da janela
Futebol Internacional02/09/2025
- Futebol Internacional
Estêvão é eleito a segunda melhor contratação da janela da Premier League
Futebol Internacional02/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Vinícius Júnior vive bom momento neste começo da temporada europeia. Além do gol decisivo contra o Mallorca, o atacante de 25 anos marcou um gol e deu uma assistência contra o Oviedo, mesmo saindo do banco, na primeira rodada de La Liga.
Em entrevista à Cadena SER, o veterano Dani Carvajal reforçou a importância do jogador para o bom momento do clube merengue na temporada.
— Sempre dá para tirar coisas positivas. Ele saiu do banco, fez gol, deu assistência. Com a qualidade que tem, em meia hora pode decidir um jogo. Terá partidas em que não será titular, mas a ideia do treinador é manter todo mundo fresco e motivado — disse.
O lateral de 33 anos está recuperado de uma grave lesão no joelho direito e disputa espaço no elenco de Xabi Alonso com o recém-contratado Trent Alexander-Arnold.
— É compreensível que tenham contratado Arnold. Tenho 32 anos e vinha de uma lesão séria. É normal. Não vou estar aqui para sempre. É preciso trazer sangue novo — afirmou.
➡️Virginia Fonseca se pronuncia sobre rumor de romance com Vini Jr
🌌 Próximos jogos
Vini Jr. e Carvajal se apresentam a suas respectivas seleções para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção da Espanha tem compromisso contra a Bulgária, fora de casa, na próxima quinta-feira (04), às 15h45 (de Brasília). Também na quinta-feira, Vini Jr. joga com a Seleção Brasileira contra o Chile, às 21h30 (de Brasília) no Maracanã. Pelo Real Madrid, a próxima partida dos atletas será contra a Real Sociedad no dia 13 de setembro.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias