menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ídolo do Real Madrid elogia Vini Jr

Atacante de 25 anos tem dois gols e uma assistência em três partidas na La Liga

vinicius jr vini seleção brasil
imagem cameraVini Jr., atleta do Real Madrid, se apresenta à Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Avatar
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/09/2025
15:47
  • Matéria
  • Mais Notícias

Dani Carvajal, lateral do Real Madrid, elogiou o desempenho de Vini Jr. nas rodadas iniciais da La Liga após a vitória contra o Mallorca no último sábado (30). Na ocasião, o atacante brasileiro marcou o gol que garantiu a terceira vitória seguida para o clube da capital espanhola.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Vinícius Júnior vive bom momento neste começo da temporada europeia. Além do gol decisivo contra o Mallorca, o atacante de 25 anos marcou um gol e deu uma assistência contra o Oviedo, mesmo saindo do banco, na primeira rodada de La Liga.

continua após a publicidade
Vinicius e Mbappé comemoram gol do Real Madrid (Foto: Guillermo Martinez/SOPA Images/Sipa USA)
Vinicius e Mbappé comemoram gol do Real Madrid (Foto: Guillermo Martinez/SOPA Images/Sipa USA)

Em entrevista à Cadena SER, o veterano Dani Carvajal reforçou a importância do jogador para o bom momento do clube merengue na temporada.

— Sempre dá para tirar coisas positivas. Ele saiu do banco, fez gol, deu assistência. Com a qualidade que tem, em meia hora pode decidir um jogo. Terá partidas em que não será titular, mas a ideia do treinador é manter todo mundo fresco e motivado — disse.

O lateral de 33 anos está recuperado de uma grave lesão no joelho direito e disputa espaço no elenco de Xabi Alonso com o recém-contratado Trent Alexander-Arnold.

continua após a publicidade

— É compreensível que tenham contratado Arnold. Tenho 32 anos e vinha de uma lesão séria. É normal. Não vou estar aqui para sempre. É preciso trazer sangue novo — afirmou.

➡️Virginia Fonseca se pronuncia sobre rumor de romance com Vini Jr

🌌 Próximos jogos

Vini Jr. e Carvajal se apresentam a suas respectivas seleções para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção da Espanha tem compromisso contra a Bulgária, fora de casa, na próxima quinta-feira (04), às 15h45 (de Brasília). Também na quinta-feira, Vini Jr. joga com a Seleção Brasileira contra o Chile, às 21h30 (de Brasília) no Maracanã. Pelo Real Madrid, a próxima partida dos atletas será contra a Real Sociedad no dia 13 de setembro.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias