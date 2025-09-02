Carrasco do Flamengo na Libertadores de 2008, o goleiro Ochoa deu bolo no Burgos CF na reta final da janela de transferências. Nos últimos dias, o mexicano viajou para Burgos com o objetivo de acertar os últimos detalhes referentes ao contrato. No entanto, o atleta pediu uma modificação, saiu para tomar café e nunca mais voltou, segundo a imprensa espanhola.

Guillermo Ochoa não respondeu as chamadas dos dirigentes do Burgos CF, o que fez com que a equipe buscasse um novo goleiro antes do fechamento do mercado. Na segunda-feira (1º), o clube anunciou a contratação de Jesús Ruiz, que estava livre no mercado após uma passagem pelo Racing Ferrol, da 3ª divisão da Espanha.

O movimento do carrasco do Flamengo surpreendeu a todos, uma vez que Ochoa está sem clube, mas pretende seguir atuando com o objetivo de chegar à Copa do Mundo de 2026. Em 2024/2025, o atleta defendeu o AVS SAD, que está na elite do futebol português.

A desistência do goleiro Ochoa não desagradou os torcedores do Burgos CF, que viam com desconfiança a chegada do veterano de 40 anos. O atleta chegaria para brigar por posição com Ander Cantero, que é o titular da equipe que ocupa a 10ª colocação da La Liga 2.

Guillermo Ochoa foi carrasco do Flamengo em 2008

Um dos goleiros mais emblemáticos do México, Guillermo Ochoa era titular do América-MEX na fatídica eliminação do Flamengo, nas oitavas de final da Libertadores de 2008. Após o Rubro-Negro vencer o duelo de ida fora de casa por 4 a 2, os cariocas sofreram uma dura derrota por 3 a 0 em pleno Maracanã.

