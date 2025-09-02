menu hamburguer
Futebol Internacional

Isak manda recado à torcida do Newcastle após acerto com Liverpool

Atacante sueco tenta amenizar relação com torcida após forçar saída ao clube rival

Isak foi o vice-artilheiro da Premier League 2024/25.
imagem cameraAlexander Isak comemora gol marcado pelo Newcastle (Foto: Divulgação/Newcastle)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 02/09/2025
15:21
  • Matéria
  • Mais Notícias

Maior contratação da história do Liverpool, o atacante Alexander Isak enviou uma mensagem de despedida aos torcedores do Newcastle após o acerto com os Reds. O sueco aproveitou as redes sociais para tentar amenizar o mal estar que se criou ao longo da pré-temporada, desde que o jogador forçou a saída ao rival.



Nos últimos meses, a relação entre Isak e o Newcastle sofreu um desgaste considerável. O sueco recusou-se a participar de treinamentos e jogos, em uma tentativa de forçar sua transferência para o Liverpool. No Instagram, Isak agradeceu aos colegas de time, comissão técnica e aos torcedores dos Magpies.



— Quero expressar meu agradecimento aos meus colegas de time, comissão, e acima de tudo à cidade de Newcastle e todos os seus incríveis torcedores pelos três inesquecíveis anos que passamos juntos. Juntos, escrevemos a história e trouxemos o clube para o lugar onde ele realmente pertença. Foi uma honra fazer parte da jornada, desde a chegada à Champions League até vencer o primeiro troféu em 70 anos. Grato para sempre. Obrigado, Newcastle — escreveu Isak, em publicação no Instagram.

Após três temporadas com a camisa dos Magpies, onde alcançou destaque na Premier League, ele encerra sua trajetória com 62 gols, 11 assistências e o título da Copa da Liga Inglesa — conquista que encerrou um jejum de mais de 70 anos do clube.



Isak se tornou o oitavo reforço do Liverpool na temporada. Além de defender o título da Premier League, os Reds estão classificados à fase de liga da Champions League. A equipe inglesa terá adversários como Real Madrid, Inter de Milão e Atlético de Madrid.

Alexander Isak no Liverpool

Alexander Isak é anunciado como reforço mais caro da história do Liverpool (Foto: Divulgação/Liverpool)

Alexander Isak chega ao Liverpool após uma grande novela para sair do Newcastle. Após manifestar publicamente o desejo de se juntar aos Reds, foi afastado do elenco e começou a treinar em separado. Porém, o caminho do sueco foi liberado após a contratação de Nick Woltmade, pelos Magpies, para se tornar o novo centroavante do time.

Em entrevista ao site do Liverpool, o novo camisa 9 afirmou que está ansioso para integrar o elenco e que irá entregar tudo em campo pelo equipe.

— Acho que tenho muito a dar, acho que tenho muito a melhorar. Sou um atacante, mas sempre quero dar o máximo possível ao time, principalmente gols, mas muito mais do que isso também. Quero ganhar tudo — afirmou o sueco.

