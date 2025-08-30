Com gol de Vini Jr, Real Madrid vira sob Mallorca e se torna líder de La Liga
Brasileiro marcou o segundo gol, que garantiu a virada dos merengues
- Matéria
- Mais Notícias
O Real Madrid venceu o Mallorca, de virada, por 2 a 1, em jogo válido pela 3ª rodada de La Liga. O duelo aconteceu na casa dos merengues, no Santiago Bernabéu. Os gols da partida foram marcados por Muriqi, que abriu o placar para os visitantes, e Arda Güler e Vini Jr, que garantiram a virada dos Blancos.
Relacionadas
- Fora de Campo
Europeus culpam ex-Flamengo por começo difícil de Arias na Inglaterra
Fora de Campo30/08/2025
- Fora de Campo
Astro do PSG faz dois gols de bicicleta seguidos e viraliza; veja lances
Fora de Campo30/08/2025
- Futebol Internacional
PSG faz jogo duro por ex-Real Madrid; jogador foi monitorado por time da Premier League
Futebol Internacional30/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, o Real Madrid se torna líder momentâneo de La Liga. A equipe de Xabi Alonso chega aos nove pontos, vencendo seus primeiros três jogos. A última vez em que isso aconteceu foi em 2023/24, quando conquistou o título da competição. O Mallorca, por outro lado, soma sua segunda derrota no campeonato e ocupa a 18ª posição, com apenas um ponto.
Real Madrid x Mallorca: como foi o jogo?
Buscando dar sequência à boa fase, o Real Madrid voltou ao Santiago Bernabéu em busca de uma vitória contundente para fechar o período antes da Data Fifa com moral. A partida começou estudada, com os merengues atacando mais, mas sem arriscar muito.
Aos 6 minutos, com o jogo ainda morno, Trent achou uma linda bola, relembrando os velhos tempos de Liverpool, para Mbappé, que dominou e abriu o placar. Entretanto, o camisa 10 estava impedido, e o gol foi anulado.
Mesmo com o Real Madrid dominando, o Mallorca conseguiu um escanteio. Na jogada de bola parada, Muriqi se sobressaiu diante de quatro defensores, subiu sozinho e abriu o placar no Bernabéu, furando a defesa merengue pela primeira vez na temporada.
Aos 37, em outro escanteio, desta vez a favor do Real Madrid, a equipe de Xabi Alonso empatou. Mastantuono tocou para Carreras, que cruzou para a área, achando Huijsen, que cabeceou para o meio e deixou Arda Güler livre para empurrar para o gol.
Um minuto e 13 segundos depois, a reação foi imediata. Vini Jr recebeu a bola após um desarme de Valverde, partiu em velocidade do meio até a área, driblou, puxou para o lado, puxou para o outro, e acertou um chute rasteiro no canto, sem chances para o goleiro.
A pressão merengue era intensa, e a fome, após o segundo gol, ainda maior. Arda Güler fez bonita tabela com Vini Jr, que devolveu de forma precisa para o turco, que chutou. A bola desviou no defensor e sobrou para Mbappé, que não caprichou e mandou para fora.
Antes do intervalo, Vini Jr recuperou a bola, deixou para Valverde, que acionou Arda Güler. O turco deu um lindo passe para Mbappé, que acelerou e finalizou de cavadinha, mas novamente o francês estava impedido e o gol foi anulado.
No segundo tempo, o Real Madrid voltou dominando. Aos nove minutos, Arda Güler tocou para Mbappé, que encontrou Mastantuono na área. O argentino dominou, driblou rápido e finalizou. O goleiro rebateu, a zaga afastou, mas a bola bateu em Güler e voltou para o arqueiro, que rebateu novamente, sobrando para o jogador turco, que desta vez, estufou as redes. No entanto, o gol foi anulado porque a bola havia tocado no braço do turco no lance.
Pouco depois, o Mallorca respondeu com boa trama ofensiva. Sergi Darder passou facilmente por Huijsen e Tchouaméni, tocando para a área. Trent Alexander-Arnold, atento, conseguiu atrapalhar o atacante e salvar o Real.
O time merengue parecia atordoado, e o Mallorca passou a ocupar mais espaços. Em duas chegadas perigosas, Muriqi cruzou após invadir a área, mas Courtois afastou. A bola ainda sobrou para Samu, que finalizou forte. Courtois só olhou, mas Carreras apareceu para salvar em cima da linha.
Após o ímpeto visitante, o jogo esfriou. Xabi Alonso promoveu as entradas de Carvajal, Ceballos e Rodrygo, o suficiente para frear o Mallorca. Apesar de ter saído do banco, o brasileiro foi incisivo e criou boas jogadas, mesmo sem participar de gols.
O que vem por aí?
Após a vitória, o Real Madrid volta a campo depois da Data Fifa, no dia 13 de setembro, contra a Real Sociedad, fora de casa, às 11h15 (de Brasília). O Mallorca atua dois dias depois, em 15 de setembro, contra o Espanyol, às 16h (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 2x1 Mallorca
3ª rodada — La Liga
🗓️ Data e horário: sábado, dia 30 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)
🥅 Gols: Muriqi (MAL 18'/1T), Arda Güler (RMA 37'/1T), Vini Jr (RMA 38'/1T)
🟨 Cartões amarelos: Huijsen (RMA)
🟥 Cartões vermelhos: --
⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Carreras, Huijsen, Militão, Trent Alexander-Arnold (Carvajal); Tchouaméni, Valverde, Vini Jr (Rodrygo), Arda Güler (Ceballos), Mastantuono (Brahim); Mbappé (Gonzalo García)
🔴 RCD Mallorca (Técnico: Jagoba Arrasate)
Román; Morey (Sánchez), Valjent, Raíllo, Kumbulla, Lato (Mojica); Sergi Darder, Morlanes (Jan Virgili), Torre (Samú Costa); Joseph (Asano), Muriqi
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias