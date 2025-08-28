Ídolo do Real Madrid analisa trabalho de Xabi Alonso: ‘Ninguém está seguro’
Comandante assumiu o clube após saída de Carlo Ancelotti rumo à Seleção Brasileira
- Matéria
- Mais Notícias
A chegada de Xabi Alonso ao comando do Real Madrid causou euforia e esperança no torcedor. O basco, que deixou o Bayer Leverkusen para substituir Carlo Ancelotti, que rumou à Seleção Brasileira, decepcionou no Mundial de Clubes, mas iniciou os trabalhos de maneira positiva em 2025/26.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Redação do Lance! simula sorteio da Champions League; veja resultado
Futebol Internacional28/08/2025
- Lancepédia
Por onde anda Fernando Hierro, ex-zagueiro espanhol do Real Madrid?
Lancepédia28/08/2025
- Futebol Internacional
Gol antológico e Messi ‘à lá Barcelona’: veja os finalistas da Leagues Cup
Futebol Internacional28/08/2025
➡️ Jornal sobre revezamento entre Vini Jr e Rodrygo no Real Madrid: ‘Quem merece, joga’
Em seu podcast, "Einfach mal Luppen", o ex-jogador e ídolo do clube, Toni Kroos, declarou que acredita em uma boa história a ser construída por Alonso em Valdebebas, mas fez um alerta sobre a necessidade de resultados de alto nível.
- O histórico dele como jogador ajuda. Ele chega com status diferente de nomes como Lopetegui chegou, por exemplo. Mas isso não o protege se não ganhar títulos três anos seguidos. A confiança no treinador importa e permite que ele supere resultados ruins. É necessário escutar o que o elenco pensa do técnico. Mas no Real Madrid, ninguém está seguro, seja jogador ou comissão técnica - analisou o alemão.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
👀 O começo de temporada do Real Madrid de Xabi Alonso
Na temporada atual, os Merengues parecem ter superado a derrota dolorida por 4 a 0 diante do PSG, na semifinal do Mundial de Clubes. Até aqui, são dois jogos e duas vitórias, sobre Osasuna e Real Oviedo, ambas por La Liga, sem sofrer nenhum gol no período. A equipe ocupa a terceira colocação, contendo 100% de aproveitamento, bem como Villarreal, Barcelona, Getafe e Athletic Bilbao.
Apesar de parecer que a chave já virou, Kroos declarou que análises profundas neste momento são precoces, e que o importante está nos troféus ao fim de 2025/26.
- Não adianta falar muito sobre a temporada passada, e ainda é cedo para julgar, mas espero que eles evoluam em relação à última jornada. Eles precisam se concentrar em novos desafios, e não será fácil ganhar títulos. O Barcelona continua forte e a Champions League é difícil, com times como Liverpool, City, Bayern, PSG e Arsenal - declarou o ex-meia.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias